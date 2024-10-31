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據氣象署指出，強颱康芮暴風是近30年來襲台暴風半徑最大颱風。台電統計至今（31）日上午10時，全國曾停電戶數77,756 戶，其中49,368戶已修復，28,388戶尚未復電，考量到颱風今日深夜才會離台，風雨增強加上夜間視線不佳增加搶修難度，可能至明日（11月1日）早上全面搶修。台電表示，台東縣10,571戶、花蓮縣4,938戶、台北市2,579戶、新竹縣2,372戶、嘉義縣2,256戶、新北市2,232戶、雲林縣1,116戶、苗栗縣729戶、台南市715戶、宜蘭縣302戶、南投縣198戶、彰化縣185戶、台中市104戶及高雄市91戶。台電累計出動近萬人次、工程車輛逾5000輛，將在確保安全的前提下迅速出動人力，但搶修進度可能因天候、交通及夜間因素受阻，敬請民眾體諒。目前風雨持續增加，台電將視風雨情形持續搶修，儘快為民來電，復電順序按照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則，從變電所開始，接著是主要線路，最後是支線，逐步恢復供電，並採先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施。台電提醒民眾，若發生停電事故，民眾可使用「台灣電力APP」停電報修功能，或是台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況，即可查詢或通報停電資訊；將台電「1911」客服專線保留給無法使用網路或仍習慣打電話的用戶通聯使用。