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康芮颱風來襲，公路局今（31）日指出，截至上午10時，預警性封閉路段共計19處，道路災阻路段有3處，將視風雨狀況開放通行，呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。1. 桃園市復興區宜蘭縣大同鄉台7線47K至94K(巴陵至牛鬥橋)於30日22時實施預警性封閉。2.宜蘭縣大同鄉臺中市和平區台7甲線0K至45K (百韜橋至思源路段)於30日22時實施預警性封閉。3.南投縣仁愛鄉台8線85K至110K(梨山至大禹嶺路段)於31日8時實施預警性封閉。4.花蓮縣秀林鄉台8線114K+600至184K+500(關原至閣口路段)於30日18時30分實施預警性封閉。5.宜蘭縣蘇澳鎮花蓮縣秀林鄉台9線113K+420至165K+750(東澳至崇德路段)於30日23時實施預警性封閉，蘇澳至東澳路段開放車輛降速通行。6.臺東縣太麻里鄉台9線397K+250至398K+600 (金崙大橋)於31日8時實施預警性封閉。7.宜蘭縣蘇澳鎮花蓮縣秀林鄉台9丁線2K+040至64K+900(蘇澳至和仁路段)於30日23時實施預警性封閉。8.花蓮縣豐濱鄉台11線55k~63k(豐濱至石梯坪路段) 於31日10時實施預警性封閉。9.花蓮縣光復鄉台11甲線4K至16K(光復至豐濱路段)於30日19時實施預警性封閉。10.南投縣信義鄉台16臨29線1K+400至11K(地利至合流坪路段)於31日7時實施預警性封閉。11.高雄市桃源區台20臨105線0K至37K(梅山口至埡口路段)於30日22時實施預警性封閉。12.高雄市桃源區台20線93K至98K+700 (勤和至復興路段)於30日22時實施預警性封閉。13.臺東縣海端鄉台20線149K至199K(向陽至初來路段)於30日22時實施預警性封閉。14.南投縣信義鄉台21線110K至145K(草坪頭至塔塔加路段)於31日7時實施預警性封閉。15.花蓮縣富里鄉臺東縣東河鄉台23線7K至25K+100(豐南至北源路段)於30日18時實施預警性封閉。16.屏東縣三地門鄉台24線27K+400至37K+300K(德文路口至神山路段)於31日8時實施預警性封閉。17.高雄市六龜區台27線12K至23K(中興至大津路段)於31日8時實施預警性封閉。18.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K (那瑪夏至五里埔路段)於31日8時實施預警性封閉。19.花蓮縣卓溪鄉台30線0K至5K+500(南安路段)於30日18時實施預警性封閉。1.宜蘭縣大同鄉台7甲線2K+100(棲蘭路段)泥流，位於預警性封閉路段內，俟風雨趨緩後預估搶通時間。2.花蓮縣秀林鄉台8線175K+500~176K+740(靳珩至燕子口路段)落石，位於預警性封閉路段內，俟風雨趨緩後預估搶通時間。3.花蓮縣秀林鄉台9線161K+300~164k+380(匯德至崇德路段)部分路段土石泥流，位於預警性封閉路段內，俟風雨趨緩後預估搶通時間。