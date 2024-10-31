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▲林老闆透露，每次遇到颱風，市場幾乎都只有他一家水果攤開門。（圖／記者朱永強攝）

▲林老闆的水果攤開門做生意，但可以看到有不少水果都被吹落在地上。（圖／記者朱永強攝）

強颱康芮挾帶著強風豪雨逼近台灣，《NOWnews今日新聞》記者前進台東了解當地災情，今（31）日一早台東市區就可以感受到強勁風雨，記者一走出門就被強風吹到頭髮全亂，走路都有些搖晃。走上街頭一看，發現因為台東今天停班停課，路上店面幾乎都沒開，市場內只有一家水果攤不畏康芮強風豪雨，在風雨中屹立不搖，林老闆受訪表示，因為颱風來了，水果也收不了，所以只能照開，雖然來客量比較少，但還是可以勉強應付。不過因為風雨實在太大，有不少水果被吹飛，老闆只能冒著風雨一一撿回來。林老闆透露，自己的水果攤以往遇到颱風都不會休息，因為水果根本沒辦法收，就只能認了，即使水果被吹走也沒有辦法，且因為今天風雨實在太大，「今天都沒人、很少客人」，只能慶幸因為明天要拜拜，今天算是大日子，所以早上仍有幾組客人開車經過就趕快下車買。林老闆表示，今天和平常的狀況實在差太多，已經沒辦法計算和平常的銷量差多少，且今天開門主要也不是為了做生意，只是為了顧水果而已，直喊「這次風雨比以往更大，帆布都已經散開了，但也沒辦法，只能等颱風過了再補救」。老闆還透露，無論是這次還是之前碰到颱風，市場幾乎只有他一家店開門，笑說「已經習慣了，不會孤單。」而在現場也可以看到強勁的風勢把楊桃、橘子等水果被吹到地上，老闆只能在風雨中一一把水果撿起來，還不時需要換掉壞掉的燈泡。而記者在一旁觀察時，也可以感覺到比起大雨，風勢更加強勁，幾乎要把身上的輕便雨衣吹破，已經有些站不穩，只能急忙跑進店內躲避。氣象署也在11點50分提出颱風強風警告，表示由於颱風接近花蓮縣與臺東縣，將出現12級平均風或14級陣風以上風力，警示地區如下: 花蓮縣玉里鎮、花蓮縣豐濱鄉、花蓮縣瑞穗鄉、花蓮縣富里鄉、臺東縣成功鎮、臺東縣東河鄉、臺東縣長濱鄉、臺東縣池上鄉。