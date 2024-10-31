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巨星劉德華睽違11年再度登上台北小巨蛋舉辦開唱，卻碰到強颱康芮，不過，演唱會主辦方宣布仍宣布今（30）日照常開唱，引起外界關注。對此，台北市議員林亮君質疑，今天颱風天停班停課，卻可以看演唱會？「如有任何小巨蛋工作人員、歌迷在颱風天出門遇到意外，誰要負責？」她要「逆風」提醒，人命關天，不該心存僥倖。林亮君指出，颱風來襲停班停課，除了必要民生需求及風災即時維修、清整以外，北捷減少班次、清潔隊停收垃圾，就是為了減少同仁在颱風天冒著危險出勤、也告訴市民沒必要別出門。林亮君認為，小巨蛋是台北市政府的場館，由北捷經營，在這樣強風暴雨的天氣，演唱會照開、小巨蛋同仁為此出勤，簡直罔顧人命。林亮君提到，台北市長蔣萬安昨天受訪時說，如果停班停課，「我想主辦單位就必須做相對應安排」；她質疑，這又甩鍋給別人，主辦單位要負責？蔣萬安在臉書上呼籲「留意強風、避免外出」，其市府轄下的場館卻又不關閉，一口氣湧入1萬5000人，有的歌迷可能還從其他縣市前來，捷運及交通疏導人力又是另一群得在颱風天出勤的人。「據氣象署今天上午的資料，越晚風雨會越大，晚上在小巨蛋的演唱會繼續辦真的沒問題？」林亮君說，主辦單位說可以全額退票，但她認為這把所有責任丟給歌迷的做法，實在是相當不恰當，「台北市政府把安全問題甩給主辦單位，自己做不出決定，有任何意外發生，蔣萬安要承擔嗎？」林亮君呼籲，今天早上在台北市已經有好幾處路樹倒塌、號誌燈斷裂的災情，沒事真的別出門，平安最重要。