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康芮颱風挾帶強大風力侵台，颱風暴風圈含蓋台灣後，帶來狂風暴雨，繼蘭嶼飆破17級以上強陣風後，合歡山和綠島今日上午也雙雙刮出破紀錄的17級以上強陣風，位於合歡山武嶺的鏡頭君也不敵狂風橫掃，被吹到故障，綠島即時影像也只剩一支鏡頭君獨撐。根據中央氣象署觀測站資料，綠島今早9時平均風12級，最大陣風17級以上；合歡山頂上午9點平均風力13級，陣風達到17級以上，瞬間最大陣風一度來到66.5m/s。康芮至今已在蘭嶼、綠島、合歡山等地帶來破表的17級以上狂風，嘉義東石稍早也測到15級風，全台各地風勢明顯。在康芮襲來當下，許多網友在YouTube上紛紛關注著鏡頭君的表現，今早合歡山武嶺的即時影像一度有數百人觀看，未料，鏡頭君不敵長時間17級風的破壞，畫面在9點多出現訊號異常，接著在10點左右中斷。位於綠島的鏡頭也難敵強風，綠島南寮漁港鏡頭君也被吹到故障，目前島上鏡頭僅剩下對準海面的柴口即時影像撐住；至於在去年海葵颱風成為萬人大台的三仙台鏡頭君，早早在凌晨四點多就宣告陣亡。