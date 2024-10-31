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▲▼強颱康芮直撲台灣，記者現場直擊台東漁港，風雨相當驚人。（圖／NOWnews攝影中心）

強颱康芮直撲台灣，國外的「追風人」也紛紛前往東部捕捉畫面，《NOWnews今日新聞》今（31）日在台東成功漁港，現場直擊來自英國的Earth Uncut TV頻道的Youtuber James Reynolds，正在直播颱風現況，他接受記者採訪時表示，沒想到萬聖節還會有颱風襲台，他也預估再一小時左右，颱風就會登陸，而且風雨會非常大。記者從台東市區出發抵達成功漁港後，在現場發現一位專業的「追風人」YoutuberJames Reynolds，頭戴安全頭盔、穿著反光外套的James Reynoldsr接受記者採訪時表示，他是住在日本東京的英國人，也是獨立的影音製作人，正在經營直播颱風的頻道Earth Uncut TV，每次颱風侵襲台灣時，他就會來拍攝跟紀錄。當記者詢問怎麼看待這次這個颱風？他坦言非常驚訝：「今天是萬聖節，台灣很少在萬聖節的時後還會有颱風來襲，所以這算是一個非典型的颱風，這個颱風很扎實，我預估在一小時左右，颱風就會來到我們這裡，而且風會很大。」已有多次直播颱風經驗的他也透露，一點都不害怕颱風可能造成的危害，但他承認：「將保持警戒並靜觀其變，對颱風保持敬意。」而據記者現場觀察，成功漁港村落房屋的屋瓦磁磚散落一地，電線也被強風吹到掉落，但當地的全聯還是有開，仍有零星民眾在補貨囤糧，廂型車停靠在路邊竟會被吹到自己移動，停靠在港邊的漁船不斷晃動，顯示風雨正逐漸增加中，若有民眾正在戶外，請立即找室內場所躲避風雨、以策安全。氣象署也在11點50分提出颱風強風警告，表示由於颱風接近花蓮縣與臺東縣，將出現12級平均風或14級陣風以上風力，警示地區如下: 花蓮縣玉里鎮、花蓮縣豐濱鄉、花蓮縣瑞穗鄉、花蓮縣富里鄉、臺東縣成功鎮、臺東縣東河鄉、臺東縣長濱鄉、臺東縣池上鄉。