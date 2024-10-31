我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉德華雖已63歲，但身材保持仍非常好，也過著自律生活。（圖／劉德華IG）

▲劉德華超過30年不喝冷飲，也認為吃甜的會老更快。（圖／台灣映藝提供）

63歲的香港天王劉德華睽違11年，今（31）日終於要在台北小巨蛋展開一連4天的演唱會，吸引了4萬名粉絲「華嫂」翹首以待。劉德華出道43年來，外貌依然保持年輕帥氣，完美身材更是數十年如一日。他的養生祕訣也隨之曝光，引起廣大關注。劉德華已經茹素超過10年，對飲食控制十分嚴格。他在社群平台上曾分享過一段晚餐影片，僅吃炒青菜、多色蔬果、五穀飯等簡單菜色，份量小巧精緻，旁邊則放有一壺熱飲。他強調用餐時每一口都細嚼慢嚥，並只吃七分飽。此外，他還曾分享減肥餐內容，僅包括小黃瓜、木耳，以醬油涼拌調味，全部為高纖低熱量食物，強調能滿足飽足感的同時維持健康。為了維持良好身材，劉德華過去曾被好友王晶爆料，他已有十多年不吃白米飯，減肥時甚至一年僅吃麥片等高纖穀類，讓王晶笑稱：「那種日子不是人過的。」隨著與妻子朱麗蒨一起茹素，劉德華分享自己只挑選植物油，並減少碳水、糖、鹽攝取，飯類則改以十穀米為主。劉德華也提醒：「吃甜的會老得快，還是少吃一點為好。」劉德華堅持健康生活方式，已超過30年不喝冷飲，即使是炎炎夏日也僅喝溫開水，認為熱飲有助於血液循環，更可減緩衰老。為了接送女兒上學，他規律作息，晚上10點就寢，早上8點起床，並在家中設置健身房，保持運動習慣，以維持良好的體態與年輕的外貌。