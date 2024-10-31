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▲康芮颱風中心今晚就可能在中部一帶出海，明日上午台灣本島很快地就會由南而北脫離暴風圈，到傍晚或入夜可望解除警報。（圖／取自氣象粉專「天氣風險」）

▲康芮颱風預測今日下午登陸，登陸前風雨以北部、東半部較大，至於中南部要等到下午中心登陸過山後，海峽南部轉為偏南到西南風，風雨會快速增大。（圖／取自中央氣象署）

強颱康芮今（31）日預計在下午於台東一帶登陸，前中央氣象局長鄭明典就示警，康芮颱風目前有「近岸增強」現象，颱風眼牆雲系對流明顯組織、增強，恐怕威力會更可怕。而氣象粉專「天氣風險」則透露，康芮颱風中心今晚就可能在中部一帶出海，明日上午台灣本島很快地就會由南而北脫離暴風圈，到傍晚或入夜可望解除警報。鄭明典今日在臉書發文表示，康芮颱風中心目前稍偏南，若仍持續偏南，受地形破壞程度較小，南部地區在被風弱風區的地方，可能會在颱風過山後突然起風，提醒民眾要多加注意。另外，鄭明典也示警，康芮颱風最新趨勢有「近岸增強」現象。他解釋，若颱風靠近陸地，摩擦力加強輻合，颱風常會發生近岸增強現象，目前康芮颱風眼牆雲系對流明顯組織、增強起來，就是近岸增強。根據「澳門氣象學會」指出，由於接近岸邊的海床淺，且都是暖海水，有利於熱帶氣旋的快速發展。因此熱帶氣旋在移近沿岸的過程中，可能會出現快速增強的現象，甚至可能在一至兩天內增強2、3個颱風等級。根據中央氣象署最新資料，康芮颱風在今日早上7時中心位置北緯21.7度、東經122.3度，以每小時28轉19公里速度向西北轉北前行，近中心最大風速每秒已達53公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺，相當於17級風以上，七級風平均暴風半徑擴大至320公里，十級風暴風半徑約150公里，前行速度提升，預估在今天中午前至下午在花東附近登陸，並在晚間出海。氣象粉專「天氣風險」表示，康芮颱風預測今日下午登陸，登陸前風雨以北部、東半部較大，至於中南部要等到下午中心登陸過山後，海峽南部轉為偏南到西南風，風雨會快速增大。到了今晚康芮颱風中心可能在中部一帶出海，到周五會在台灣海峽並改以偏北的方向接近中國沿岸，強度也會持續減弱。一個比較好的消息是這個康芮颱風的速度不算太慢，隨著颱風往北以及暴風圈縮小，明日上午台灣本島很快地就會由南而北脫離暴風圈，到傍晚或入夜可望解除警報。因此預測明日台灣在上半天的風雨比較大，特別是受到颱風南側的西南風影響的中南部山區，其他地區雖然有強風和間歇降雨，但相比今日已經是顯著緩和了。目前預測在周五晚上到周六清晨隨著颱風中心來到長江口一帶，台灣周邊暫時沒有顯著的天氣系統，天氣會比較穩定。