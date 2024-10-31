康芮颱風挾風雨襲台，各地區不斷傳出災情，目前康芮颱風加速靠近花東附近一帶，花蓮縣新城鄉康泰街，有民宅屋頂被吹垮，鐵皮建材散落一地，場面怵目驚心，民宅的鐵窗也被吹落，顯見強風帶來的災害，目前警消已趕抵現場，正在進行排除中，也提醒民眾注意自身安全。 我是廣告 請繼續往下閱讀 另外，花蓮縣萬榮鄉的紅葉村，31日上午也傳出災情，居民住家門口驚見滾滾黃泥水，道路整個被淹沒，吉安鄉南海五街附近，有2隻電線桿倒塌、一台貨車翻覆，所幸無人受困受傷，但現場慘狀也曝光，路面滿是積水，到處都是被強風吹散落的木板。▲康芮颱風挾風雨襲台，花蓮縣新城鄉康泰街，有民宅屋頂被吹垮，鐵皮建材散落一地，場面怵目驚心。（圖／翻攝畫面）▲康芮颱風挾風雨襲台，花蓮縣新城鄉康泰街，有民宅屋頂被吹垮，鐵皮建材散落一地，場面怵目驚心。（圖／翻攝畫面）▲康芮颱風挾風雨襲台，花蓮縣新城鄉康泰街，有民宅屋頂被吹垮，鐵皮建材散落一地，場面怵目驚心。（圖／翻攝畫面）更多「康芮颱風動態」相關新聞。 康芮颱風暴雨加劇！南投縣仁愛鄉投89線坍方 現場中斷無法通行康芮颱風暴雨襲台！台7丙線邊坡驚傳坍方 尚未恢復雙向通行康芮颱風挾強風暴雨！花蓮瑞穗溫泉路大淹水 泥水噴滾怵目驚心強颱康芮暴風圈侵台！花蓮頻傳災情 電線桿倒塌、貨車翻覆慘況曝 關鍵字 康芮颱風花蓮新城鄉民宅屋頂鐵皮建材災情