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▲康芮颱風挾風雨襲台，花蓮縣新城鄉康泰街，有民宅屋頂被吹垮，鐵皮建材散落一地，場面怵目驚心。（圖／翻攝畫面）

▲康芮颱風挾風雨襲台，花蓮縣新城鄉康泰街，有民宅屋頂被吹垮，鐵皮建材散落一地，場面怵目驚心。（圖／翻攝畫面）

▲康芮颱風挾風雨襲台，花蓮縣新城鄉康泰街，有民宅屋頂被吹垮，鐵皮建材散落一地，場面怵目驚心。（圖／翻攝畫面）

康芮颱風挾風雨襲台，各地區不斷傳出災情，目前康芮颱風加速靠近花東附近一帶，花蓮縣新城鄉康泰街，有民宅屋頂被吹垮，鐵皮建材散落一地，場面怵目驚心，民宅的鐵窗也被吹落，顯見強風帶來的災害，目前警消已趕抵現場，正在進行排除中，也提醒民眾注意自身安全。另外，花蓮縣萬榮鄉的紅葉村，31日上午也傳出災情，居民住家門口驚見滾滾黃泥水，道路整個被淹沒，吉安鄉南海五街附近，有2隻電線桿倒塌、一台貨車翻覆，所幸無人受困受傷，但現場慘狀也曝光，路面滿是積水，到處都是被強風吹散落的木板。