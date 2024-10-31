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▲田中千繪說自己想念台灣食物，在日本還跑去吃春水堂。（圖／田中千繪臉書）

▲林千又昨日搭機從美國回台灣，遇到亂流也嚇壞。（圖／林千又IG）

▲林千又經營精品代購生意，經常搭飛機出國採購。（圖／林千又IG）

日籍女星田中千繪今年才取得台灣永久居留證，雖然在台工作，但也經常飛回日本探親，怎料最近遇上颱風季，讓她行程受影響。田中千繪昨（30）日發文，表示10月初她從日本搭機返台時，就遇到山陀兒颱風，「在飛機上體驗了一個雲霄飛車般的飛行經驗」，因此這次她又要搭飛機時，看到康芮颱風來襲的消息，果斷決定取消，要等颱風離開再搭機返台。「疫情過後常回東京看看家人的我，忘了有『颱風季』的存在⋯」田中千繪昨日無奈在臉書發文，表示自己10月初要從日本返台時才碰上山陀兒攪局，「雖然它還沒有正式登陸到台灣，但我在飛機上體驗了一個雲霄飛車般的飛行經驗」，她說自己知道如果真的有危險航班不會起飛，但上次的經驗讓她非常難忘，所以這次要從東京返台時又看到康芮襲台的消息，果斷決定不飛了，打算等颱風遠離再返台。待在日本的期間雖然可以多陪伴家人，但田中千繪也說自己很想念台灣的食物，「不知道為什麼，我平時也很少喝珍珠奶茶的，但忍不住進了春水堂，狂喝珍珠奶茶，也猛吃牛肉麵，哈哈」。她說自己到日本的春水堂分店用餐，在日本也吃到台灣味，非常滿足。田中千繪也提醒大家：「這幾天多注意安全喔」，希望康芮趕快離開，大家都能平安。女星林千又今日也透過IG限時動態貼出自己搭機的影片，表示她昨日從美國飛回台灣，在空中遇到亂流超級晃，她甚至直接被搖醒，嚇壞地說：「搖超級無敵久，感覺我要GG了，還好長榮機師技術都超好」，只見畫面中機艙內搖晃明顯，所有乘客都不敢亂走動，好在最後平安降落，有驚無險。