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強颱康芮襲台，預估今（31）日下午從花東登陸，不少遊客因火車停駛，被迫滯留花東地區，有一對來自捷克夫妻檔27日即前往太魯閣旅行，不過在颱風發布警報後音訊全無，警方目前正嘗試各種方法與該對夫妻取得聯繫。太管處表示，該對捷克夫妻的登山計畫書，2人會在27日從岳王亭入山，去爬奇萊東稜路線，預計11月7日從松雪樓離開，推測昨（30）日應該在大理石營地，太管處在奇萊東稜線設置有3座避難小屋，分別是大理石、太魯閣大山北鞍、磐石中峰，若是夫妻按照原定計畫，可以在大理石山屋躲避風雨，不過山上通訊不佳，太管處目前無法與2人取得聯繫。太管處在颱風發布警報後，持續持續撥打登山者及留守人員手機超過30通，同時也在捷克山友的臉書私訊、留言，目前也積極與花蓮縣觀光處協助轉請花蓮縣旅宿業者尋人，請保七九大隊協尋、向新城分局報案定位山友手機等。太管處也說，該對夫妻有相當豐富的登山經驗，距離計畫下山時間還有一個星期，推測2人應該還有足夠存糧撐過風雨，希望目前是因手機斷訊而失聯。