康芮颱風挾強風豪雨襲台，台鐵今（31）日中午12時後，對號列車、區間車全線停駛。台鐵表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買下列各級列車車票的旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用的車票至各車站辦理退票，免收手續費。

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➤ 西部幹線（基隆=彰化=潮州=枋寮間）：
● 對號列車：全線停駛
● 區間（快）車：基隆=彰化間12時前視風雨狀況機動行駛，12時後全面停駛；彰化=枋寮間全面停駛。
1. 下行班次：行駛至1191次（基隆=新竹），以後各列次停駛。
2. 上行班次：行駛至1188次（苗栗=基隆、山線）、2194次（嘉義=彰化停駛、彰化=北湖行駛、山線）、2532次（彰化=竹南、海線），以後各列次停駛。

➤ 東部幹線：全線停駛。

➤ 南迴線：全線停駛。

➤ 支線（平溪、深澳、六家、內灣、集集、沙崙線）：全線停駛。

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