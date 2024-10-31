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今年第20號颱風「潭美」為中國海南省帶來災情，後面還有個第21號「康芮」颱風將威脅中國沿海。在颱風環流、冷空氣交互影響下，海南省發生山崩土石流的事故，已知釀成3死4傷。綜合中媒報導，海南省瓊中黎族苗族自治縣緊急指揮部發布公告，聲稱受颱風「潭美」週邊環流和冷空氣共同影響，30日該縣降下特大暴雨，什仍村攀衝打林村環熱帶雨林國家公園旅遊公路土木工程12標施工工地，因此發生山崩自然災害，6個臨時搭建板房被埋，人員一度受困。接獲報警電話後，當地政府立即組織消防、公安、交通、緊急、衛健等單位，趕赴現場救援。可惜的是，雖然3名被困人員已全部找到，但其中1人當場死亡，2人在送往醫院搶救途中死亡，另外4名傷者送醫後已脫離生命危險。《中國天氣網》稱，海南省這波雨量相當驚人，很可能成為海南近10餘年經歷的「最強」暴雨過程。