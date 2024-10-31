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▲康芮颱風平均陣風達12級、最強14級，導致路樹倒塌，用路人只能慢慢繞行。（圖／記者嚴俊強拍攝）

▲康芮颱風影響下，金樽休息區也因邊坡坍塌，商店已停止營業。（圖／記者嚴俊強拍攝）

康芮颱風（國際命名KONG-REY）以強颱巔峰之姿襲台，暴風圈目前已接觸辦台台灣陸地，《NOWnews》記者挺進台灣本島首當其衝的台東，今日上午約10時，市區已出現不少三角錐遭強風吹至馬路上、路樹傾倒狀況，金樽休憩區也因邊坡坍塌，商店已停止營業。康芮颱風暴風圈從昨晚開始接觸台灣本島陸地，首當其衝的蘭嶼，長時間觀測到17級以上陣風，迎風面北部、東半部快速累積，今日上午台東風雨明顯增強，市區馬路三角錐、路樹橫倒一片，用路人只能慢慢繞行。據國家警報，今日上午台東平均風速已達12級，最強陣風達14級以上，三仙台、金樽海岸也已出現明顯浪潮，隨著雨勢增強，行車能見度也大幅下降，僅剩約5公里，台11線136K處因風雨太大難以前行，金樽休息區也因邊坡坍塌，商店已停止營業。氣象署表示，康芮颱風目前「雙眼牆結構紮實」，10級暴風半徑過去幾小時已經擴大到150公里，今天各地要慎防狂風豪雨，目前康芮颱風加速靠近花東附近一帶，正面對決「護國神山」，預計中午前至下午就會登陸，並在晚間出海，提醒民眾防颱作業不可輕忽，沒事不要外出！