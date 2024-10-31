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▲市場內被強風吹到滿目瘡痍，到處都是被吹落的物品。（圖／記者朱永強攝）

▲有水果店的西瓜、鳳梨還放在門口，但已經不見老闆人影。（圖／記者朱永強攝）

▲騎士已經無法騎行，只能走下來牽車繼續走。（圖／記者朱永強攝）

強颱康芮逼近台灣，幾乎已經在「家門口」，根據氣象署今（31）日上午11時30分預報，康芮距離台東東南東方只剩70公里，預估下午就會登陸。《NOWnews今日新聞》為讀者前進台東市區掌握第一手消息，看到今日一早市區內就颳起來強風，連雨水都被吹斜，路上全是被吹落的樹枝、招牌，因為今天台東停班停課，路上幾乎沒有店家開門，市場內也變得滿目瘡痍，還看到有水果店沒開門，但門口西瓜和鳳梨都沒收，就直接放在店門口。台東市區一早就可以感受到康芮帶來的強風豪雨，尤其是強勁的風勢，路上到處都是被吹落的物品，前進台東的市場一看，幾乎沒有店家開門，有些箱子、塑膠籃沒有固定好，都被吹到馬路上，9人座的廂型車要前進時，都要特別小心。記者也發現，有一家水果店的老闆不知是否走得太匆忙，或是大量的水果難以整理收拾，門口留著數十顆的鳳梨和西瓜不管，就急忙去躲避颱風了。另外，記者徒步在風雨中也難以前行，輕便雨衣幾乎要被吹破，快要失去基本避雨的功能，雨水打在身上也有疼痛感，還能看到有騎士根本沒辦法騎行，只能走下來牽著機車回家，台東市區路上到處都是被吹落的樹枝，有部分道路已經無法行駛，路上也都是白茫茫一片，能見度十分有限。氣象署也在11點50分提出颱風強風警告，表示由於颱風接近花蓮縣與臺東縣，將出現12級平均風或14級陣風以上風力，警示地區如下: 花蓮縣玉里鎮、花蓮縣豐濱鄉、花蓮縣瑞穗鄉、花蓮縣富里鄉、臺東縣成功鎮、臺東縣東河鄉、臺東縣長濱鄉、臺東縣池上鄉。