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▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，轉戰道奇首年就隨隊奪得世界大賽冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒世界大賽G5，紐約洋基今（31）日在主場繼續對陣洛杉磯道奇，賽前在系列賽上取得3：1領先的道奇隊，今日先發打線仍然沒有變動，日籍球星大谷翔平儘管左肩傷勢尚未完全康復，仍舊擔綱球隊第一棒、指定打擊出戰，最終大谷今日留下4個打數沒有安打紀錄，在8局上則是靠著捕手的妨礙守備上壘，大谷翔平儘管個人左肩傷勢尚未康復，但道奇隊打擊教練Aaron Bates在今（31）日G5賽前，接受日本媒體訪問時，直言大谷前役個人的揮棒狀況良好，最終大谷翔平今日G5雖然全場個人4打數沒有安打演出，但他在8局上半1出局一、三壘有人情況下上場打擊，最終在揮棒時揮到洋基捕手Austin Wells的手套，形成妨礙打擊，大谷也因此站上壘包，道奇並在該局分別靠著Gavin Lux 、Mookie Betts的高飛犧牲打攻下寶貴2分，大谷翔平如今生涯首度闖進到世界大賽，就隨隊嚐到封王滋味，