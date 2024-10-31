MLB美國職棒世界大賽G5，紐約洋基今（31）日在主場繼續對陣洛杉磯道奇，賽前在系列賽上取得3：1領先的道奇隊，今日先發打線仍然沒有變動，日籍球星大谷翔平儘管左肩傷勢尚未完全康復，仍舊擔綱球隊第一棒、指定打擊出戰，最終大谷今日留下4個打數沒有安打紀錄，在8局上則是靠著捕手的妨礙守備上壘，而終場道奇則以7：6一分差驚險擊敗洋基，隊史睽違4年再度奪下世界大賽冠軍，大谷在旅美7年之後，也盼到個人大聯盟生涯首冠。
大谷左肩傷勢尚未痊癒 仍帶傷上場奮戰
大谷翔平儘管個人左肩傷勢尚未康復，但道奇隊打擊教練Aaron Bates在今（31）日G5賽前，接受日本媒體訪問時，直言大谷前役個人的揮棒狀況良好，沒有感覺到疼痛，因此很期待他能夠在今日交出活躍的表現。
最終大谷翔平今日G5雖然全場個人4打數沒有安打演出，但他在8局上半1出局一、三壘有人情況下上場打擊，最終在揮棒時揮到洋基捕手Austin Wells的手套，形成妨礙打擊，大谷也因此站上壘包，道奇並在該局分別靠著Gavin Lux 、Mookie Betts的高飛犧牲打攻下寶貴2分，終場就以7：6擊敗洋基，系列賽以4：1的成績順利奪下世界大賽冠軍。
大谷生涯首闖MLB季後賽 個人打擊數據統整
大谷翔平如今生涯首度闖進到世界大賽，就隨隊嚐到封王滋味，總計他今年在季後賽上個人共61個打數敲出14支安打，包含3發全壘打，進帳10分打點，季後賽打擊率為0.230，整體攻擊指數OPS則為0.766。
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大谷翔平儘管個人左肩傷勢尚未康復，但道奇隊打擊教練Aaron Bates在今（31）日G5賽前，接受日本媒體訪問時，直言大谷前役個人的揮棒狀況良好，沒有感覺到疼痛，因此很期待他能夠在今日交出活躍的表現。
最終大谷翔平今日G5雖然全場個人4打數沒有安打演出，但他在8局上半1出局一、三壘有人情況下上場打擊，最終在揮棒時揮到洋基捕手Austin Wells的手套，形成妨礙打擊，大谷也因此站上壘包，道奇並在該局分別靠著Gavin Lux 、Mookie Betts的高飛犧牲打攻下寶貴2分，終場就以7：6擊敗洋基，系列賽以4：1的成績順利奪下世界大賽冠軍。
大谷生涯首闖MLB季後賽 個人打擊數據統整
大谷翔平如今生涯首度闖進到世界大賽，就隨隊嚐到封王滋味，總計他今年在季後賽上個人共61個打數敲出14支安打，包含3發全壘打，進帳10分打點，季後賽打擊率為0.230，整體攻擊指數OPS則為0.766。