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2024年世界大賽冠軍是洛杉磯道奇隊！在今（31）日美國職棒大聯盟世界大賽G5，道奇隊在落後的情況下於第5局灌進5分扳平，第8局在把握住機會靠著2支高飛犧牲打送回超前的2分，終場以7：6擊敗紐約洋基，世界大賽4勝1敗擊敗洋基，拿下冠軍。過去道奇隊隊史拿過25次的國聯冠軍，曾在1955、1959、1963、1965、1981、1988、2020年7次奪冠，絕對是大聯盟豪門。但他們的冠軍大部分是在90年代以前，最近34年他們只拿過1冠，就是在2020年那一次登頂。在連續幾年一輪遊的經驗後，道奇隊教練團本季花10年7億美元（約合新台幣220億元）合約簽下大谷翔平，讓球隊實力大增，這位日籍球星季後賽也沒讓人失望，繳出54轟59盜的例行賽表現。季後賽雖然大谷翔平的表現略有下滑，而且世界大賽還因積極跑壘出現肩傷，但是其他隊友跳了出來，Mookie Betts克服季後賽跨季連續22打數無安打的低潮，重新振作；Freddi Freeman也展現大賽型選手本色，世界大賽跨季連6戰開轟，是球隊取得3：0領先的打功臣；Max Muncy化身選球機器，Teoscar Hernandez、Kike Hernandez不斷打出關鍵一擊；Tommy Edman成為今年十月最強奇兵，拿下國聯冠軍戰MVP，整個道奇隊打線都有發揮，無愧是「MVP」打線。投手方面，雖然Jack Flaherty今天被KO，但整體有功有過，國聯冠軍戰首戰的完美封鎖，是球隊能挺進世界大賽的關鍵。而山本由伸則是漸入佳境，每一場防禦率都在下修，世界大賽G2投出代表作；前王牌Walker Buehler身手不負當年，卻還是那個充滿膽識的少年，大賽不怯場，作為三號投手表現讓人眼睛一亮，今天更是頂住僅1分的壓力關門成功。道奇隊牛棚也各司其職，讓球隊在先發輪值不是這個完整的情況下，關關難過關關過。在今天G5他們面對洋基王牌Gerrit Cole如此好的狀況，對方打線3局敲了3發全壘打，取得5分領先，卻絲毫不慌。最終在第5局抓住對方守備失誤的機會，一舉逆轉氣勢，這一座冠軍是他們實力和任性的最完美展現。