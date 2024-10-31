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美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽G5，洛杉磯道奇隊今（31）日作客紐約洋基，原本一度最大落後5分，但5局上道奇一口氣狂灌5分大局，接著在8局上攻下2分奠定勝基，終場道奇以7：6逆轉擊敗洋基，系列賽中以4：1勝出，勇奪相隔4年的世界大賽冠軍，也締造大聯盟世界大賽封王戰史上最大逆轉勝。首局下，洋基第2棒Juan Soto保送上壘，緊接著Aaron Judge抓住第一球四縫線速球，一棒將球送上右外野看台，打出他在本次世界大賽的首支全壘打。接下來，Jazz Chisholm Jr.也補上一發陽春砲，使洋基迅速取得3：0領先。2局下，Alex Verdugo敲出適時安打，洋基擴大至4：0領先，接著3局下「怪力男」Giancarlo Stanton轟出陽春全壘打，進一步將領先優勢拉至5分，讓洋基看似穩操勝券。結果5局上戰況丕變，在兩出局後，洋基守備失誤釀成大禍，開啟道奇單局5分大局，一口氣追成5:5平手。雖然洋基在6局下一度以6：5領先，但領先並沒有持續太久，8局上Kiké Hernández和Edman連續安打，加上Will Smith保送，形成滿壘，之後Lux打出高飛犧牲打送回1分，雙方6：6平手。之後大谷翔平因為對方妨礙打擊被送上壘，Betts再一發高飛犧牲打，送回第7分，道奇隊本場首次超前，也為比賽奠定勝基。大聯盟官網記者Sarah Langs在社群媒體X上指出：「世界大賽史上最大逆轉發生於1925年，當時海盜隊在世界大賽G7逆轉4分劣勢。」如今，道奇最終在此戰克服5分落後，以7：6逆轉擊退洋基贏得世界大賽冠軍，締造世界大賽封王戰史上最大分差逆轉勝紀錄。