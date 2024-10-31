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▲劉德華《今天⋯is the Day》演唱會明日照常演出，主辦單位公告不會販售現場票，請勿特別前往排隊。（圖／摘自超級圓頂臉書）

康芮颱風侵台，今（31）日全台停班課，而香港天王「華仔」劉德華不畏強台，晚上7:30要在台北小巨蛋開唱，消息一出讓萬名華嫂興奮不已，因為不知道錯過今天還要再等幾年，但隨著颱風逼近，風雨越來越大，北捷也跳出來說要跟劉德華方協調，Threads上更是吵翻天，不少粉絲跳出來護航偶像，「室內開唱錯了嗎。」劉德華不畏強颱開唱引來討論，台北小巨蛋主管機關台北捷運公司稍早表示將持續跟主辦單位協調，看今晚演唱會是否可考慮取消，主辦單位超級圓頂則回應，「目前沒有新的進度，如果有會跟大家說」，意思是還是會如期開唱。隨著風雨越來越大，路上甚至出現許多碎玻璃、掉落的招牌和路樹，對於演唱會如期舉辦這件事，不只是政府單位跳腳，Threads上也是吵翻天，有人喊話，「這是非常糟糕的決定，颱風天警消和醫護人力都很吃緊，這只是增加他們的負擔」、「堅持在強颱來襲時開唱，是非常不負責任的做法，不是寵粉，是自私，罔顧人命」、「張學友都會因為感冒取消，還發文道歉，劉德華遇到颱風還要辦。」但也有粉絲提出看法，「室內開唱錯了嗎，怎麼沒人罵KTV營業，我們飯店人員也是要上班的，超商人員也是。」也有人指出，劉德華雖然如期開唱，但主辦也提出，若因爲颱風無法到場的歌迷，可以全額退費，再加上劉德華已經11年沒有來台灣，許多歌迷都很期待這一天。