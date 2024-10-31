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▲私下毫無明星架勢的吳奇隆享受著父子時光，靜靜的抱著步步在一旁排隊，直到所有人購買完畢後才上前購買。（圖／芒果撈小萌主微博）

▲吳奇隆（左）和劉詩詩（右）2015年結婚，婚後多年雖然屢傳婚變，但感情其實仍然十分要好。（圖／隆詩吧官博）

男星吳奇隆與中國女演員劉詩詩因電視劇《步步驚心》結緣，相差17歲的兩人結婚後育有1子「步步」，目前一家三口在上海定居。近日上海某家冰淇淋店中，有員工分享了自己偶遇吳奇隆的溫馨小故事。私下十分低調吳奇隆帶著兒子去冰淇淋店買冰，不過到手沒多久孩子卻不慎將食物弄翻，沒有出言責罵的吳奇隆反倒是折回來再買一支，店家卻直接免費贈送給他。沒想到吳奇隆轉頭就跑去買伴手禮分配給店內所有員工以示感謝，「三度訪店」的行為也讓原PO忍不住感動大讚：「永遠的優質偶像！」近日有一名中國網友分享自己在工作的冰淇淋店「三度」遇上吳奇隆，原PO以「吳奇隆一天裡來了三次我們店」為題詳細的記錄這段暖心小故事。當時吳奇隆帶著愛子步步兩人單獨來到店裡，似乎在享受父子時光，毫無明星架勢的他抱著兒子低調排隊，直到其他人全都買完才前去購買。雖然原PO當天並沒有上班，但根據現場同事的轉述，表示吳奇隆又年輕又有禮貌，與兒子說話時也特別溫柔。5歲的步步轉頭就將手中的冰淇淋弄掉在地，見此吳奇隆也沒有過多責罵，反而是回到店家重新購買一支，而店家也依照規定免費贈送給對方。不過令員工與粉絲吃驚的是，吳奇隆20分鐘後帶著麵包「三度回訪」冰淇淋店，將手上的禮物分送給店內員工只為表達感謝，讓店員們既驚喜又感動，忍不住大讚：「永遠的優質偶像！」暖心行為曝光後也引發粉絲們的熱烈討論，紛紛狂誇：「跟綜藝裡一樣，他對人真的很大方」、「父母言傳身教什麼是感恩，步步有這樣的爸媽真得很幸福！」、「果然是我的偶像！」、「年輕時是好偶像，結婚之後是好爸爸，果然我愛上的男人不會差！」、「看文字敘述就覺得很溫暖，好羨慕一家三口的相處模式」、「聽說步步長得像吳奇隆，好幸運能看到！」