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台北市警察局中正第一分局前偵查陳姓隊長，遭控4度性侵女隊員，案經台北地院審理，依3個「公務員假藉職務機會犯強制性交罪」，本月30日一審宣判有期徒刑7年。可上訴。據了解，陳姓隊長曾在車上趁機性騷女方，但被害人對此未提告。但女方指控陳姓隊長，於2020年12月到2022年6月間，違反其意願強制性交4次，其中1次強制性交未遂。被害人就醫驗傷，向督察室、婦幼警察隊檢舉，陳姓隊長否認犯罪，辯稱2人為合意性交，但仍被檢方依法提起公訴。案經台北地院審理，30日一審宣判有期徒刑7年。可上訴。而陳姓隊長爆出性侵疑雲時，就立即被停職，之後提訴願遭駁回，今年8月間，最高行政法院駁回抗告，免職確定。