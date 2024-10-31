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▲強颱康芮肆虐，台東首當其衝，暴風持續增強，路上的樹都接連被風吹到連根拔起。（圖／記者嚴俊強拍攝）

▲康芮颱風來勢洶洶，台東和平村落的溪水也跟著暴漲。（圖／記者嚴俊強拍攝）





強颱康芮暴風圈即將抵達台灣，《NOWnews今日新聞》記者在台東現場直擊，為您做第一手報導！目前記者一行人由台東市區一路持續朝北前進，康芮挾帶的風雨強勁程度驚人，從車內看出來外面霧茫茫一片，能見度不到5公尺，抵著強風前行，還必須避開路上的樹木殘枝，甚至有椰子樹被連根拔起，直接橫倒在路上，不時有物品飛過，掉落在地上的物品導致車輛行駛間差點被卡住，景象十分驚險。記者所搭乘的9人座廂型車一度因為狂風暴雨無法前進，只能停靠在路邊稍作休息，金樽遊憩區的路樹有2、3棵已經傾倒，攝影記者下車拍攝，被風吹到無法動彈，也必須要努力抵抗強風才能勉強前進，雨滴打在身上還有疼痛感。由於倒塌的路樹擋住車輛行進方向，我們也必須徒手將樹木搬移開來才能繼續前進。抵達成功漁港後，村落房屋瓦片、磁磚散落一地，電線也被強風吹到掉落，廂型車停靠在路邊竟會被吹到自己向後移動，周遭店家的招牌更是當場被吹倒，險些砸到行進中的車輛，而停靠在港邊的漁船也不斷晃動，已經幾乎沒有行人和車輛出現在路上，但當地的全聯還是有開，仍有零星民眾在補貨囤糧。隨著康芮即將登陸，越來越靠近台灣，風雨已經大到無法前進，記者等人只能躲進加油站內暫時避風躲雨，觀察接下來的情況，不料柱子上的照明燈竟不敵強風，當場掉落，真的只能說是危機四伏。根據中央氣象署最新資料，康芮颱風在今天中午11時時中心位置北緯22.4度、東經121.7度，以每小時21公里速度向北北西轉北北東前行，近中心最大風速每秒達51公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺，相當於17級風以上，七級風平均暴風半徑320公里，十級風暴風半徑150公里，前行速度稍微放慢，目前暴風圈已經籠罩全台，預估在今天中午過後會從花東交接處登陸台灣，最快今晚就出海。氣象署也在11點50分提出颱風強風警告，表示由於颱風接近花蓮縣與臺東縣，將出現12級平均風或14級陣風以上風力，警示地區如下: 花蓮縣玉里鎮、花蓮縣豐濱鄉、花蓮縣瑞穗鄉、花蓮縣富里鄉、臺東縣成功鎮、臺東縣東河鄉、臺東縣長濱鄉、臺東縣池上鄉。