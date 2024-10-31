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強颱康芮襲台，天王劉德華今（31）日無懼風雨仍將於小巨蛋舉辦演唱會，對此民進黨立委王定宇表示，北捷上午11時已宣布高架路線停駛，聽演唱會的民眾必須在路上冒強風大雨的危險，稱這不叫「寵粉」而是「衝康粉」，更稱劉德華媚共立場，雖然台灣民主法治國依法讓他舉辦演唱會，但是並不值得去看上一眼，更稱「一位媚共藝人的演唱會，遠遠不如人民的基本安全重要」。對於劉德華演唱照常惹議，王定宇說，先不論劉德華政治立場媚共，這次強颱來襲，竟然還用「寵粉」當藉口，硬是要如期今晚舉辦，連核准簽約的台北市府都無法勸阻，讓市府一面因為颱風停班停課並呼籲市民不要出門，一面自己簽約核准場地的演唱會如期舉行，成了自相矛盾的荒謬現象，而這荒謬當中還有著極大的公共安全風險。王定宇說，北捷上午11時已宣布高架路線停駛，聽演唱會的民眾必須在路上冒強風大雨的危險，這不叫「寵粉」這叫「衝康粉」。縱使粉絲甘願冒險，演唱會場的工作人員、演唱會救護醫療待命人員，還有台北市府防災人員的額外負擔，這些人的安危，這些社會成本，「誰來『寵』一下、重視一下？」王定宇表示，劉德華在香港反送中、武力威脅台灣等議題上都站在媚共的立場，還擔任中國電影家協會第11屆副主席，雖然台灣民主法治國依法讓他舉辦演唱會，但是並不值得去看上一眼。最後王定宇說，據聞北市府協調主辦單位取消未果，建議可用公共安全的正當事由，直接要求演唱會改期或取消，畢竟一位媚共藝人的演唱會，遠遠不如人民的基本安全重要，如果發生意外，也應該依法嚴辦！