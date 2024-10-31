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▲一次補位不確實，造成大量失分，肯定讓Gerrit Cole後悔莫及。（圖／美聯社／達志影像）

▲2024年世界大賽冠軍是洛杉磯道奇隊！在今（31）日美國職棒大聯盟世界大賽G5，道奇隊在落後的情況下於第5局灌進5分扳平，第8局在把握住機會靠著2支高飛犧牲打送回超前的2分，終場以7：6擊敗紐約洋基，世界大賽4勝1敗擊敗洋基，拿下冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊贏了，他們的奮鬥精神贏了，他們的細節處理贏了。Gerrit Cole主投、球隊3局打完5：0領先，紐約洋基今（31）日看起來就要拿下一場在主場的大勝，準備前往洛杉磯，Cole投出他以為的5局上最後一球，準備走回休息室，沒有前往完成補位，沒想到最終世界大賽的勝負分野會產生在這一回合。第一戰先發7局被敲3安失1分，贏球。G5先發完封9局只被敲4安，贏球。G7後援5局被敲2安，無失分。這是Madison Bumgarner在2014年舊金山巨人奪冠時系列賽7戰的總投球表現。在今天前4局，外界都在想，Cole會複製Bumgarner 10年前的英雄史詩模式嗎？MLB官網作家Mike Petriello相信Cole會在這個系列賽再次出戰，他在G5比賽進行的早期就在個人社群上寫下：「一個很棒的問題，洋基隊在接下來的2-3局中必須得多少分，才可能考慮在Cole只投75球左右的情況下將他換下，這樣他就可以投第7場？」後續他又補充表示：「我認為答案是百分之一萬億，真的。如果他（Cole）第7戰會上，在休息2天的情況下，他可能會上來救援1、2局。」舞台已經搭建好，只是沒有人能想得到，5局上兩出局後，戰局會瞬間風雲變色。從Judge的守備失誤開始，到最終Cole自己的大意沒補位，一局丟掉5分，讓雙方士氣完全轉換。今天G. Cole投了6又2/3局，用了108球其中76球是好球，丟掉5分之中有4分是自責分，但從比賽內容來看，事實上若不是第5局的他和隊友守備問題，他這一場可能不會丟分。想像一下，如果安然度過第5局，之後的系列賽形勢會是什麼樣子？即使Cole今晚用了這麼多球數，創下個人今年賽季新高，但他還是有很高的機會在之後再次出賽，以Bumgarner當年的情況來對照，他G5投了117球，第一戰用了106球，但最終還在搶七出賽關門，用了68球抓下最後15個出局數。如此，山本由伸在第6戰能不能終結系列賽，對於道奇隊來說壓力就很大了。如果山本不能做到，道奇將要在G7再次面臨Cole的投球，大聯盟7戰4勝制系列賽過去共有40支球隊能取得3：0領先，其中有39支領先的球隊拿下勝利，剩下的那支洋基球迷應該最清楚。儘管只有2.5%的機率翻盤，但只要有Cole，再加上復活的洋基打線，他們在客場不是沒有贏面。或許回到洛杉磯，壓力更大的會是道奇隊。就如本場球評在比賽中講評時提到的那樣：「沒想到一個少棒的基本動作，造成這麼大的影響。」說明了越高階、越關鍵的比賽，雙方都是頂尖對決，勝負的關鍵往往就是在細節上。先是Aaron Judge在接球時的失誤，然後是Cole的「誰在一壘」烏龍，洋基隊葬送了自己到手的勝利，折斷了系列賽反攻的號角，丟掉了冠軍，但也是他們未來再起很好的一次經驗。