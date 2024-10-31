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▲今（31）日有超過1萬名網友同時上線觀看「台灣地震監視」，一起追蹤康芮颱風動向。（圖／翻攝Youtube）

▲Windy除了颱風時適用之外，平時也相當好用，因為Windy還會顯示出溫度、大氣壓力、相對濕度、雲層等細節資訊。（圖／翻攝Windy）

▲若是想查看最多深入數據的網友，則建議到中央氣象署官網查看。（圖／中央氣象署）

▲iPhone內建「天氣」App，可以一次掌握12小時颱風動態。（圖／記者周淑萍攝）

▲「天氣」App。（圖／記者黃韻文拍攝）

「21世紀巨颱」康芮颱風（國際命名KONG-REY）目前已經逼近台灣東部，預計將在今（31）日下午康芮颱風中心就將會從花蓮、台東的交界處登陸，而康芮驚人的威力已經在東部地區釀災。對此，《NOWnews今日新聞》也整理出追蹤「康芮」颱風最新動態最即時的「4個線上平台」，讓民眾可以知道風雨來臨的時刻，做好防災的心理準備。由「地牛Wake Up!」開發團隊製作的YouTube頻道「台灣地震監視」，平時24小時不間斷地持續直播，持續追蹤台灣各地是否發生地震之外，在有颱風來臨時，也會開設「颱風監視」YouTube直播。目前直播中已經有上萬名觀眾同步追蹤康芮颱風的最新動態，旁邊還有Youtube聊天室讓各地民眾聊天分享所處之地的狀況，直播團隊也會不斷更新各地雨量累積圖以及各地風雨直播鏡頭，還會顯示台風各項數據，可以說只要一打開就能對颱風動態瞭若指掌。如果是對於天氣有一定程度研究的網友，則可以使用在全球範圍都有相當多使用者的APP「Windy」，這個網站是由捷克人伊沃所開發，將美國大氣管理局全球預報系統、歐洲中期天氣預報中心、瑞士國家生態系監控等最具知名度的系統模型通通彙整在其中，用戶可以簡單查詢切換不同系統的預測模式，操作自由度相當高。Windy除了颱風時適用之外，平時也相當好用，因為Windy還會顯示出溫度、大氣壓力、相對濕度、雲層等細節資訊，是許多看天氣出動的登山客、釣客的最佳夥伴。若是想查看最多深入數據的網友，則建議到中央氣象署官網查看，氣象署不但會詳細列出颱風的中心位置、風速、移動速度等資訊，還有未來路徑潛勢預報可以觀賞，各家媒體的資訊來源也都源自於此。不過網站上的資訊大多沒有經過白話整理，因此如果沒有一定氣象知識基礎者，可能會有些看不懂。如果你很懂氣象，又想要最快獲得颱風最新動態，直接跑到氣象署查看準沒錯。除了上述三個平台之外，還有一項蘋果iPhone限定的颱風動態獲取管道，它就是iPhone 內建的「天氣」App，完全不須額外下載軟體、開啟網站，只要點開天氣APP，蘋果就會呈現未來 10 天內每小時的預測天氣狀況。在颱風來臨時，天氣APP也會製作動畫風場圖視覺化來觀察未來的風向，包含方向和風速，運用圖資讓民眾能夠一目了然颱風動態。開啟「天氣」App>進入地圖模式，點擊左下角的地圖圖示（三折頁圖示）>在地圖界面中點擊右上角的堆疊圖示，從選單中選擇風，設定完成便能預覽未來12小時內的颱風路徑、降水狀況及風場強度。設定中也可開啟「天氣」App的通知，這樣在有颱風或極端天氣時手機就會自動發送警告通知。