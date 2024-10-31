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直到今天早上都風雨無阻、預計要開唱的劉德華《今天is the day》巡迴演唱會台北第一場，在下午3點宣告停辦，已經趕到台北小巨蛋現場的粉絲聞訊後情緒激動，主辦單位「超級圓頂」的臉書頁面從發布訊息後半小時不到已有超過1300則留言，網友直呼：「希望延期、不要退票」，就是不希望等了11年、終於盼回他來台北演唱，抽票的中籤率又連4%都不到，投入的精神與心力已經太多，絕對不希望因為天候影響而沒能欣賞他現場演出的丰采。目前「超級圓頂」只宣布今晚這場全額退票的時間，是否補辦尚待確定，要持續注意官網上的宣布。今天台北雖然一直都有風雨，不少劉德華的歌迷已經都趕到台北小巨蛋現場，開始搶演唱會的周邊商品，沒想到今天到最後只能搶到演唱會的商品，演唱會未能如預定舉行。其實在昨晚台北市已宣布今日颱風停班停課、劉德華演唱會仍照常演出後，各方爭論就很激烈，有人認為冒著風雨的危險還要聽歌，很枉顧大家的安全，卻也有歌迷坦言是在室內廳演唱，就像有人颱風天還是會去唱KTV，他們後果都願意自負，旁人為何要有意見？最後則是在各方的憂慮下，小巨蛋所屬的北捷和主辦單位再溝通、勸退了今晚如期演唱的安排，只是在場的歌迷千辛萬苦趕到，又得面對期待落空，又是在最後關頭才宣布，難怪情緒格外強烈。