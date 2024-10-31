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劉德華睽違台灣11年再度回到台北小巨蛋開唱，雖是萬眾矚目的盛事，偏偏遇上康芮颱風來襲，在照常演唱、被迫停辦，又火速宣布補辦的過程，短短不到一天，已順利購票的粉絲，心情如洗三溫暖。儘管現在決定今（31日）晚間的演出，在11月2日（週六）的中午12點補唱，冒著風雨趕到小巨蛋的粉絲樂得歡呼，卻還是有人心疼他為了不讓大家失望，自己扛下這一切，尤其原本在台灣分4個晚上唱4場，現在等於週五晚上10點多結束演出後，休息半天馬上唱，然後唱完只能休息4個小時就要再上場。雖然他向來為了工作萬分投入，大家也怕他身體吃不消，希望他撐住。在《今天···is the Day 劉德華巡迴演唱會 2024 -台北站》主辦單位「超級圓頂」的官方臉書上，當11月2日（週六）的中午12點補唱的消息公布後，就有網友心疼劉德華一個人把重擔扛下來，他年過花甲、保養得再好，體力可能也不比年輕時，這絕對比原定的安排要更耗費力氣。粉絲們紛紛上網留言，表示這就是為什麼如此喜愛他的原因，他真的很寵粉，希望他的身體撐得住。也有人透露自己雖然上台北來看演唱會，卻不是他的粉絲，但會因為這件事成為他的粉絲，60幾歲還要一天唱兩場很辛苦，認為早先批評他不重視粉絲安全、只在意賺錢的人該道歉。至於一天唱兩場對劉德華的體力造成負荷，網友倒是想到很好的解決之道：「可以不用唱太多首，聊聊天也可以。」只要他多多和大家互動，就也很滿足，不過相信他還是會盡量把演出做到最好，不會讓等待11年的台灣歌迷失望。