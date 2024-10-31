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▲劉德華的台北小巨蛋首場演出為了颱風必須停辦，決定11月2日中午補唱，不讓已購票的歌迷失望，一天內要扛起兩場演出。（圖／台灣映藝提供）

劉德華闊別台灣歌迷11年重回台北小巨蛋開唱，受到康芮颱風攪局，原定今（31日）晚間的演出要改到11月2日（週六）的中午12點舉行，加上當天他原本就有晚間場次的演唱，一天內要演出兩場，讓粉絲擔憂他的身體能不能吃得消。事實上，歌手在演唱會上費盡全身的氣力、帶來最佳表演，勞累程度超過外人想像，過去曾經挑戰一天開兩場演唱會的盧廣仲，就表示有點「迴光返照」，那時37歲的他尚感到如此，已經年逾花甲的劉德華，就算保養再好，也會是很大的挑戰。歌手一天內演出不只一場，乍看之下不特別難，每年全台各地的跨年表演，常常有人北中南輪番亮相，可是他們也許只在晚會中帶來幾首歌曲，還不需要整場力氣都消耗完，像劉德華這樣的專場演出，自己會負責大部分的段落，一天一場是最常見的安排，也是體力上較能負荷的分量。盧廣仲曾經一天內在早上與晚上於台北小巨蛋演唱兩場，笑著請台下觀眾分一點精神給他，自嘲有些迴光返照，還形容「真是一場很壯烈的演唱會」。那時他甚至從早上9點53分就開始唱，當天4點就起床要去小巨蛋彩排，如此雖然跟晚場之間的間隔時間較多，卻需要提早出門，壓縮到前一晚的睡眠，一樣很辛苦。而各地的舞台劇或是歌舞劇的表演，一天演兩場，不是罕見的安排，想像中對演員的體力也是一大考驗，甚至歌舞劇也是要又唱又跳，如果他們都能夠負荷，一天唱兩場演唱會似乎也不應該有太大的困難？只是戲劇演出總不會每個人戲分都從頭到尾，會有等待上場的喘息時間，個人演唱會就是一個人要撐完全場，所以歌手們不會輕易在這種表演的時候硬是一天排兩場，挑戰自己的體力，也因此劉德華這回為了不讓已購票的粉絲失望，是真的扛了重擔。