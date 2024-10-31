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▲華航一架從日本返台的班機在空中搖晃3分多鐘之後，成功降落松山機場，目擊民眾讚機長專業技術。（圖/網友鄭家政授權提供）

▲康芮颱風暴風圈仍然籠罩全台灣，氣象署指出，颱風眼大約在中午12點多已經碰觸到台東陸地，中心即將就要登陸。（圖/中央氣象數）

強颱康芮今（31）日襲台，全國22縣市停班停課，國內外班機一共取消527班之多，僅有少數班機延誤照飛。然而就有網友分享自己在機場拍到的畫面，一架華航的班機今早從東京羽田機場起飛，飛往台北松山機場，在空中搖晃3分鐘多後，稍早成功降落，是松山機場今天成功降落的首架班機，機長技術被大讚，引起廣大討論。一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「今天早上10點35分驚險降落松山機場！貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「真的很驚險，台北早上風雨也很大的呀」、而該拍到降落畫面的網友也補充「這架班機降得很帥！我本來還以為他會放棄降落，而目前康芮颱風暴風圈仍然籠罩全台灣，氣象署指出，，氣象署正密切觀察及比對周邊觀測資料確認中。氣象署也持續發布海上陸上颱風警報，目前康芮颱風近中心最大風速每秒達51公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺，相當於17級風以上，七級風平均暴風半徑320公里，十級風暴風半徑150公里，