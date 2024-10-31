強颱康芮今（31）日襲台，全國22縣市停班停課，國內外班機一共取消527班之多，僅有少數班機延誤照飛。然而就有網友分享自己在機場拍到的畫面，一架華航的班機今早從東京羽田機場起飛，飛往台北松山機場，在空中搖晃3分鐘多後，稍早成功降落，是松山機場今天成功降落的首架班機，機長技術被大讚，引起廣大討論。
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「今天早上10點35分驚險降落松山機場！是從日本東京飛回來的中華航空CAL223班機，機長技術100分，現場看側風嚴重，有兩架從東京以及北京來的都放棄降落，只有我們華航最厲害！今天松山機場首架降落成功的班機。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這麼惡劣的天氣，機長一定跟機場經過多次溝通與考量，才會決定繼續航行然後選擇原計畫降落，機長真的辛苦了」、「這種影片應該給那些吵著颱風天為什麼不飛的旅客看！他們看到這麼驚險的飛行後，應該就不會吵了」、「真的很驚險，台北早上風雨也很大的呀」、「雖然驚險，但降落看起來還是挺穩，還是要相信機長考量跟專業。」
而該拍到降落畫面的網友也補充「這架班機降得很帥！我本來還以為他會放棄降落，因為我看他從林口下來到這，搖了3分鐘。當時其實是可以降落的，但是這風雨是在他降落前1分鐘突然大了起來，還好機長臨危不亂，感謝全機的機組人員！」
而目前康芮颱風暴風圈仍然籠罩全台灣，氣象署指出，颱風眼大約在中午12點多已經碰觸到台東陸地，近中心的眼牆上午起已經在影響蘭嶼、綠島及近岸區域，而真正的颱風底層中心預計即將就要登陸，氣象署正密切觀察及比對周邊觀測資料確認中。
氣象署也持續發布海上陸上颱風警報，目前康芮颱風近中心最大風速每秒達51公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺，相當於17級風以上，七級風平均暴風半徑320公里，十級風暴風半徑150公里，仍是強颱等級，預估中心登陸之後，中南部的風雨將會變大，整體影響要到明天清晨才會開始趨緩，民眾還是不能掉以輕心！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這麼惡劣的天氣，機長一定跟機場經過多次溝通與考量，才會決定繼續航行然後選擇原計畫降落，機長真的辛苦了」、「這種影片應該給那些吵著颱風天為什麼不飛的旅客看！他們看到這麼驚險的飛行後，應該就不會吵了」、「真的很驚險，台北早上風雨也很大的呀」、「雖然驚險，但降落看起來還是挺穩，還是要相信機長考量跟專業。」
而該拍到降落畫面的網友也補充「這架班機降得很帥！我本來還以為他會放棄降落，因為我看他從林口下來到這，搖了3分鐘。當時其實是可以降落的，但是這風雨是在他降落前1分鐘突然大了起來，還好機長臨危不亂，感謝全機的機組人員！」
而目前康芮颱風暴風圈仍然籠罩全台灣，氣象署指出，颱風眼大約在中午12點多已經碰觸到台東陸地，近中心的眼牆上午起已經在影響蘭嶼、綠島及近岸區域，而真正的颱風底層中心預計即將就要登陸，氣象署正密切觀察及比對周邊觀測資料確認中。
氣象署也持續發布海上陸上颱風警報，目前康芮颱風近中心最大風速每秒達51公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺，相當於17級風以上，七級風平均暴風半徑320公里，十級風暴風半徑150公里，仍是強颱等級，預估中心登陸之後，中南部的風雨將會變大，整體影響要到明天清晨才會開始趨緩，民眾還是不能掉以輕心！
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