康芮颱風襲台，全台停班停課，香港天王劉德華今（31）日在台北小巨蛋的演唱會昨晚宣布照常舉辦，引起關注。台北小巨蛋主管機關台北捷運公司稍早表示將持續跟主辦單位協調，看今晚演唱會是否可考慮取消。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，主辦單位超級圓頂昨天就已經宣布演唱會不取消，若北捷覺得不妥，昨天晚上就該協調，現在協調只是在補漏洞。
黃暐瀚今（31）日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》指出，劉德華演唱會取不取消，茲事體大，因為劉德華夠紅，很多人都想去聽，由於小巨蛋是北捷管理，所以是由北捷出來協調；而主辦單位超級圓頂昨天就已經宣布演唱會不取消，若北捷覺得不妥，昨天晚上就該協調，如今變成許多意見領袖出來痛罵，颱風天演唱會不延期或取消，是要讓歌迷承受風險嗎？
黃暐瀚表示，北捷現在已經明確告訴主辦單位，勸主辦單位延期舉辦演唱會，「從兩面角度來看，唱片公司並沒有說死要賺這場，上次張學友來辦演唱會也因喉嚨不舒服退票，主辦單位沒有這麼不阿莎力，是因為怕歌迷失望；第二個，這並不是攸關台灣2300萬人的事，因為能去的就是那1萬人。」
至於台北市長蔣萬安對此事表態的意見，黃暐瀚說，蔣萬安的意思是這是個商業行為，也已經簽了契約，「而且買到票的人並不是200多萬的台北市民，大家去上班並非自己的意願，但這些人是自己的意願」。黃暐瀚表示，台北晚上的風雨會很大，這是不是唱片公司錯估了風雨大小，如果晚上風雨非常大的話，「確實可能也不妥，但是很多買票的歌迷他們想去，他們就那1萬人，不是牽涉台北市200多萬人。」
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黃暐瀚表示，北捷現在已經明確告訴主辦單位，勸主辦單位延期舉辦演唱會，「從兩面角度來看，唱片公司並沒有說死要賺這場，上次張學友來辦演唱會也因喉嚨不舒服退票，主辦單位沒有這麼不阿莎力，是因為怕歌迷失望；第二個，這並不是攸關台灣2300萬人的事，因為能去的就是那1萬人。」
至於台北市長蔣萬安對此事表態的意見，黃暐瀚說，蔣萬安的意思是這是個商業行為，也已經簽了契約，「而且買到票的人並不是200多萬的台北市民，大家去上班並非自己的意願，但這些人是自己的意願」。黃暐瀚表示，台北晚上的風雨會很大，這是不是唱片公司錯估了風雨大小，如果晚上風雨非常大的話，「確實可能也不妥，但是很多買票的歌迷他們想去，他們就那1萬人，不是牽涉台北市200多萬人。」
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