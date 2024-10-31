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強颱康芮來襲，全台今(31)日都放颱風假，不過，上次，有網友反映高雄市10月只上17天班，是否有企業主抱怨這個問題，對此，市長陳其邁表示，沒有收到抱怨，且颱風期間造成巨大災損，是大家必須團結與互相體諒，，企業界老闆也不外是如此。他認為康芮已經升格為強烈颱，這次雖然沒有直接的衝擊到高雄，但風力還是會非常的強。對此，陳其邁昨天受訪時也表示，地方首長最困難的就是颱風9級（不放假）、10級（放假）的決定，因為放不放都會被出征。不過，就在陳其邁昨晚宣布停班停課後，臉書再度被灌爆，還有網友直誇「你是我今世看過，最帥，最瀟灑的男人了」再度贏得市民朋友的支持回應。陳其邁進一步表示，上次山陀兒從高雄登陸，已造成大災損，對他來說遇到颱風，最主要就是把工作準備好。陳其邁也再次示警，今天中午到傍晚是高雄風雨最強的時候，下午2點之後適逢小潮，遇到颱風暴雨，影響程度將超過天文大潮，民眾千萬不可掉以輕心。