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▲呂阿姨表示，先前都沒遇過這麼大的風雨，這次感覺是最大的。（圖／記者朱永強攝）

強颱康芮暴風圈目前已經壟罩全台，準備要登陸花東一帶，《NOWnews今日新聞》記者前進最前線，在台東市區就可以感受到颱風中心的威力，幾乎寸步難行，還目擊到一名呂姓女騎士騎到一半，突然遇到瞬間大風，差點倒在路中間，忍不住驚呼：「好怕後面的車把我輾死！」所幸剛好有員警在附近的速食店，發現狀況後緊急衝上前協助推車，才沒有發生憾事。呂小姐透露，自己從家附近騎出門，大概騎了10分鐘左右，騎到台東市中山路和新生路的交叉路口，突然感受到強勁的風勢，她嚇得緊急按了煞車，不過機車還是一直往前推進，很難控制車輛。所幸在一旁速食店內點餐的員警發現，急忙衝出去幫她把車子推到安全的地點。呂小姐表示，當下卡在路上的時候，後面剛好有一輛汽車，驚呼：「我就嚇死了，當下我怕後面的車子把我輾死，之前在台東都沒有遇到這麼大的風雨，這次風雨雨勢最大的」，但幸好後方駕駛有停下來，她的車子也沒有倒掉，所以才沒有受傷，後續也在警方的協助下順利避難。今日稍早中央氣象署表示，康芮颱風距離台東東南東方只剩70公里，目前已經在家門口，下午就會在花東交界處登陸。而記者觀察，大約下午12點半左右風雨最為強勁，但1點多之後，不知是不是颱風眼靠近台東，目前風雨減弱不少，和剛剛的情景相差甚遠。不過提醒民眾，颱風撲台天氣瞬息萬變，雖然康芮在晚間就會出海，但防颱作業依舊不可輕忽，沒事千萬不要出門！