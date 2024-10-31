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▲台電擬在中火新建4部燃氣機組，包括第一期新增的2部燃氣機組，未來將有6部燃氣機組。（圖／翻攝台電官網，2024.10.31）

台電台中電廠（中火）新增4部燃氣機組案，昨通過二階環評，但未採納台中市長盧秀燕先前須「增1拆1」的增氣拆煤訴求，仍保留6座燃煤機組，且未提及相關污染的遞減及防治規範。盧秀燕今天痛批環境部淪為污染的打手，比過去的環保署還不如，「我非常非常失望！」台電擬在中火新建4部燃氣機組，包括第一期新增的2部燃氣機組，未來中火將有6部燃氣機組，但昨天的二階環評大會審查，原先10部燃煤機組只拆除4部，保留6部，發電機組不減反增。盧秀燕今（31）日上午主持強颱康芮防災應變工作會報，對於中火環評案過關，罕見發重話痛批環境部失職，讓中部民眾繼續用肺發電。盧秀燕說，環評審查昨天下午進行，她必須坐鎮指揮防颱應變中心，因此請首席副市長黃國榮及環保局長陳宏益北上參加。她指出，全世界都知道無論燃氣或是燃煤，火力發電都是重大污染，她可以體諒經濟用電需求，同時必須去除污染，台中市民的健康及環境才能獲得保護。但是昨天的審查結果只容許中火增加機組，卻不見提出任何污染遞減的要求、相關防治措施，讓人非常非常失望。她說，政府將環保署升格為環境部，本應更嚴加保護環境、守護人民健康，但升格後反而倒退，對污染事實縱容、放水。昨天環評大會對於污染減量或者相關規範等要求，毫無隻字片語。換言之，環評審查只有污染增加、沒有污染減少。她痛批環境部「比以前的環保署還不如！嚴重成為污染的護航者、放水者、保護者」！審查結果就是要中部民眾繼續用肺發電，中火機組只增不減、污染只增不減，「環境部成為污染的打手，沒有資格成為環境部，嚴重失職令人失望」。