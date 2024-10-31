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▲洛杉磯道奇讓世界大賽G3先發投手Walker Buehler，擔任G5的終結者，展現贏球決心。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇隊大谷翔平在左肩受傷後只有1支安打進帳，基本上打擊火力靠著系列賽連4戰開轟的Freddie Freeman支撐，ESPN記者指出其他人「隱身在他之後」，點出其他人也必須要站出來發揮。（圖／美聯社／達志影像）

▲道奇Mookie Betts、Freddie Freeman、大谷翔平組成超恐怖的MVP打線，但能奪冠還是要靠團隊。（圖／取自@TalkinBaseball_推特）

▲2024年世界大賽冠軍是洛杉磯道奇隊！在今（31）日美國職棒大聯盟世界大賽G5，道奇隊在落後的情況下於第5局灌進5分扳平，第8局在把握住機會靠著2支高飛犧牲打送回超前的2分，終場以7：6擊敗紐約洋基，世界大賽4勝1敗擊敗洋基，拿下冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊，在世界大賽經歷了5場激戰後，順利登上王座，道奇冠軍之路非一帆風順，世界大賽G5在比賽前段就陷入5分落後，但仍未放棄比賽。洋基冠軍夢再次破滅，冠軍荒已持續了15年。而隊長Aaron Judge在這次系列賽的表現掙扎，未能帶領洋基奪回榮耀，滿場洋基球迷只能再一次失望離開球場。道奇與洋基雖未上演大谷翔平與Aaron Judge的互轟秀，但Freddie Freeman與Mookie Betts等明星球員都發揮水準，而綠葉Teoscar Hernandez、Gavin Lux和Max Muncy等人也有出色表現，加上救援投手群也頂住壓力、穩定發揮，成功將球隊推向勝利。道奇在本季的陣容極具平衡性，且深度十足。道奇的成功還得益於農場養成，並讓年輕球員的快速成長。2024年季後賽期間，道奇共有29位球員登場，每個人都在冠軍過程中扮演著不可或缺的角色，這種團隊精神正是道奇成功的基石。自2021年以來，這樣的成就不僅歸功於道奇強大的經濟實力，還在於其管理團隊在陣容調整與年輕球員培養上的成功。這些人員調整也在本賽季的關鍵比賽中得到驗證。以國聯分區系列賽對上聖地牙哥教士為例，當大谷翔平、Betts與Freeman的三巨頭表現低潮時，四名牛棚投手聯手壓制對手，並由Teoscar Hernandez和Enrique Hernandez分別擊出全壘打，為球隊鎖定勝局。道奇隊的每一位成員，無論是明星球員還是角色球員，都在本賽季的奪冠之路上貢獻了一己之力。從賽季初的種種挑戰到最終的勝利，道奇隊經歷了無數次的調整與磨合。在紐約洋基體育場揮灑香檳慶祝的這一刻，2024年世界大賽的冠軍獎盃染上濃濃的道奇藍，象徵著這支隊伍不懈的努力與團隊的偉大成就。