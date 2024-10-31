MLB美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊，在世界大賽經歷了5場激戰後，順利登上王座，這也是道奇五年內的第二座世界大賽冠軍盃，也是隊史自1988年後，首度在完整賽季封王。值得一提的是道奇在世界大賽將豐功偉業寫入史冊，道奇成為史上唯一在封王賽中，從5分以上落後逆轉的球隊，堪稱經典。
回顧到期的冠軍之路，其實並非只是「撒錢」那麼簡單，農場養成、球星團結和教練團調度成功等因素，也造就道奇的藍色王座。
齊心協力 逆境奮起
道奇冠軍之路非一帆風順，世界大賽G5在比賽前段就陷入5分落後，但仍未放棄比賽。過去大部分球隊可能會將希望或戰力佈局到後面的比賽，甚至直接放掉此戰，但道奇教練團並未這麼做，最後再用發投手Walker Buehler上場收尾，世界大賽僅用5戰就終結對手。
洋基冠軍夢再次破滅，冠軍荒已持續了15年。而隊長Aaron Judge在這次系列賽的表現掙扎，未能帶領洋基奪回榮耀，滿場洋基球迷只能再一次失望離開球場。
明星雲集與陣容深度 雙重優勢成關鍵
道奇與洋基雖未上演大谷翔平與Aaron Judge的互轟秀，但Freddie Freeman與Mookie Betts等明星球員都發揮水準，而綠葉Teoscar Hernandez、Gavin Lux和Max Muncy等人也有出色表現，加上救援投手群也頂住壓力、穩定發揮，成功將球隊推向勝利。
道奇在本季的陣容極具平衡性，且深度十足。總教練Dave Roberts指出，這支隊伍的成功並非單靠明星球員，而是整體的深度與團隊協作。他表示：「擁有天賦球員固然重要，但球隊的凝聚力更為關鍵。我們在打造這支隊伍時，專注於找到適合的人才，確保他們在俱樂部能夠彼此支持。」
道奇的成功還得益於農場養成，並讓年輕球員的快速成長。舉例來說，菜鳥Ben Casparius生涯只在大聯盟出賽過3場，便於世界大賽第4場擔任先發，讓人印象深刻。
2024年季後賽期間，道奇共有29位球員登場，每個人都在冠軍過程中扮演著不可或缺的角色，這種團隊精神正是道奇成功的基石。
自2021年以來，道奇隊累積68位球員在單一賽季至少貢獻一個WAR值（勝場貢獻值），成為聯盟中名列前茅的球隊。此數據反映了道奇持續穩定的陣容深度，而在擁有眾多明星的同時，亦兼顧了平衡性。
12個賽季以來，道奇隊在常規賽每162場比賽中，平均拿下99.2勝，11次位居分區榜首。
「撒錢」非奪冠主因
這樣的成就不僅歸功於道奇強大的經濟實力，還在於其管理團隊在陣容調整與年輕球員培養上的成功。道奇總教練Roberts與投手教練Mark Prior在應對投手群傷病問題時，展現了靈活的戰術與調整能力，並通過引入新秀Andy Pages、Landon Knack和Yamamoto等人，為球隊提供了源源不絕的後備力量。
這些人員調整也在本賽季的關鍵比賽中得到驗證。以國聯分區系列賽對上聖地牙哥教士為例，當大谷翔平、Betts與Freeman的三巨頭表現低潮時，四名牛棚投手聯手壓制對手，並由Teoscar Hernandez和Enrique Hernandez分別擊出全壘打，為球隊鎖定勝局。
團隊超越個人 道奇邁向「藍色王朝」
道奇隊的每一位成員，無論是明星球員還是角色球員，都在本賽季的奪冠之路上貢獻了一己之力。登上王座的時刻，大谷翔平、Betts和Freeman等核心球員與年輕的Casparius和Knack一起奔向場中央，象徵著這座冠軍屬於每一位球員。
從賽季初的種種挑戰到最終的勝利，道奇隊經歷了無數次的調整與磨合。Roberts賽後表示：「這是整個組織的努力成果。Andrew（球隊高層）的眼光受到肯定，我們有一支強大的隊伍，沒有一人自負，團結一致是我們最大的優勢。」
在紐約洋基體育場揮灑香檳慶祝的這一刻，2024年世界大賽的冠軍獎盃染上濃濃的道奇藍，象徵著這支隊伍不懈的努力與團隊的偉大成就。
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齊心協力 逆境奮起
道奇冠軍之路非一帆風順，世界大賽G5在比賽前段就陷入5分落後，但仍未放棄比賽。過去大部分球隊可能會將希望或戰力佈局到後面的比賽，甚至直接放掉此戰，但道奇教練團並未這麼做，最後再用發投手Walker Buehler上場收尾，世界大賽僅用5戰就終結對手。
洋基冠軍夢再次破滅，冠軍荒已持續了15年。而隊長Aaron Judge在這次系列賽的表現掙扎，未能帶領洋基奪回榮耀，滿場洋基球迷只能再一次失望離開球場。
明星雲集與陣容深度 雙重優勢成關鍵
道奇與洋基雖未上演大谷翔平與Aaron Judge的互轟秀，但Freddie Freeman與Mookie Betts等明星球員都發揮水準，而綠葉Teoscar Hernandez、Gavin Lux和Max Muncy等人也有出色表現，加上救援投手群也頂住壓力、穩定發揮，成功將球隊推向勝利。
道奇在本季的陣容極具平衡性，且深度十足。總教練Dave Roberts指出，這支隊伍的成功並非單靠明星球員，而是整體的深度與團隊協作。他表示：「擁有天賦球員固然重要，但球隊的凝聚力更為關鍵。我們在打造這支隊伍時，專注於找到適合的人才，確保他們在俱樂部能夠彼此支持。」
道奇的成功還得益於農場養成，並讓年輕球員的快速成長。舉例來說，菜鳥Ben Casparius生涯只在大聯盟出賽過3場，便於世界大賽第4場擔任先發，讓人印象深刻。
2024年季後賽期間，道奇共有29位球員登場，每個人都在冠軍過程中扮演著不可或缺的角色，這種團隊精神正是道奇成功的基石。
自2021年以來，道奇隊累積68位球員在單一賽季至少貢獻一個WAR值（勝場貢獻值），成為聯盟中名列前茅的球隊。此數據反映了道奇持續穩定的陣容深度，而在擁有眾多明星的同時，亦兼顧了平衡性。
12個賽季以來，道奇隊在常規賽每162場比賽中，平均拿下99.2勝，11次位居分區榜首。
「撒錢」非奪冠主因
這樣的成就不僅歸功於道奇強大的經濟實力，還在於其管理團隊在陣容調整與年輕球員培養上的成功。道奇總教練Roberts與投手教練Mark Prior在應對投手群傷病問題時，展現了靈活的戰術與調整能力，並通過引入新秀Andy Pages、Landon Knack和Yamamoto等人，為球隊提供了源源不絕的後備力量。
這些人員調整也在本賽季的關鍵比賽中得到驗證。以國聯分區系列賽對上聖地牙哥教士為例，當大谷翔平、Betts與Freeman的三巨頭表現低潮時，四名牛棚投手聯手壓制對手，並由Teoscar Hernandez和Enrique Hernandez分別擊出全壘打，為球隊鎖定勝局。
團隊超越個人 道奇邁向「藍色王朝」
道奇隊的每一位成員，無論是明星球員還是角色球員，都在本賽季的奪冠之路上貢獻了一己之力。登上王座的時刻，大谷翔平、Betts和Freeman等核心球員與年輕的Casparius和Knack一起奔向場中央，象徵著這座冠軍屬於每一位球員。
從賽季初的種種挑戰到最終的勝利，道奇隊經歷了無數次的調整與磨合。Roberts賽後表示：「這是整個組織的努力成果。Andrew（球隊高層）的眼光受到肯定，我們有一支強大的隊伍，沒有一人自負，團結一致是我們最大的優勢。」
在紐約洋基體育場揮灑香檳慶祝的這一刻，2024年世界大賽的冠軍獎盃染上濃濃的道奇藍，象徵著這支隊伍不懈的努力與團隊的偉大成就。