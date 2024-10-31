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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，在加盟大聯盟第7年終於嚐到世界大賽冠軍滋味。今（31）日世界大賽G5，道奇以7：6逆轉擊敗紐約洋基，以4勝1敗優勢奪得隊史第8座冠軍，結束4年冠軍荒。儘管大谷在系列賽中受左肩半脫臼傷勢影響，5場比賽僅敲出2支安打，打擊率僅1成05，沒有擊出全壘打和打點，但他的奮戰精神感動全隊，如願贏得了美職生涯首枚冠軍戒指。只是大谷花費7年的等待才摘冠，也刷新大聯盟日本球員最晚紀錄。今年大谷翔平在例行賽展現出色的打擊能力，轟出54支全壘打，貢獻130打點，外加59次盜壘成功，締造大聯盟史無前例的「50轟50盜」壯舉，也為道奇進軍季後賽提供重要的火力輸出。喜迎世界大賽冠軍的大谷翔平，在賽後受訪時表示：「真的非常開心，這是一場精彩的比賽。」大谷坦言，加入道奇就是為了世界大賽冠軍而來，而第一年就如願以償，讓他感到十分興奮，「在新的球隊中，以這樣的完美結局收場，真的是最棒的一年。」這一座冠軍不僅是大谷的勝利，也全隊的勝利，大谷也不忘感謝道奇隊友，特別提到Mookie Betts，以及贏得世界大賽MVP的Freddie Freeman，「他們是優秀的球員，更是好人，這是一支向心力非常強的球隊。」大谷翔平花費7年才達成世界大賽冠軍的夢想，刷新日本球員最晚奪冠紀錄，不過同胞山本由伸在進入大聯盟的第一年，便與大谷一同見證了歷史性時刻，同時山本以26歲奪得世界大賽冠軍，改寫日本球員最年輕奪冠紀錄。除了奪冠的成就感，大谷也對日本球迷表達感謝之意：「賽季中，有許多來自遙遠的球迷親自到場為我加油，他們的聲援成為我打球最大的力量。」