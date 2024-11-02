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▲何耀珊的「傳教舞曲計畫」起初非常成功，甚至打敗美國流行天后奪得排行榜冠軍。（圖／何耀珊 臉書）

▲何耀珊老公用11.6億資金幫助老婆事業，不料卻被發現是挪用公款。（圖／何耀珊 臉書）

提起 2000 年代的亞洲音樂舞台，何耀珊這個名字總帶有一股神秘和傳奇色彩。她不僅憑藉《Where Did Love Go》打入美國熱門舞曲榜，還在榜單上擊敗了瑪丹娜、Kelly Clarkson 等美國歌壇大咖，成為當時夜店舞池的常駐天后。當年，她的大膽音樂嘗試和時尚風格在粉絲間掀起一波風潮，也成就了「傳教舞曲計劃」，她希望透過舞曲把福音訊息傳遞給更多人。然而，這段傳奇的故事隨著時光流逝，最後因為她老公挪用教會上億巨額資金，也重挫她的演藝事業。何耀珊作為新加坡福音歌手，初期以《孤單旅行》等專輯在亞洲走紅，並受到許多福音音樂愛好者的支持。她透過「傳教舞曲計劃」，試圖打破福音音樂的框架，透過與知名製作人合作將舞曲引入福音宣教，成為亞洲首位在美國告示牌榜單取得佳績的歌手。她的作品展現了東方音樂的另一面，也體現了她在音樂與宗教的平衡間追求創新的不懈努力 。隨著這一計劃推進，何耀珊的丈夫康希因涉嫌挪用教會11.6億資金來資助她的音樂事業，事件爆發後引發輿論譁然。據報導，康希將巨額資金用於她的製作和宣傳費用，並在美國高調推動她的音樂計劃。然而，這筆資金最終並未能帶來成功，康希也因此遭到法院判刑。這一風波使得「傳教舞曲計劃」無疾而終，何耀珊的音樂事業也因之受挫 。經過多年風雨，何耀珊淡出美國音樂市場，重返福音音樂的初衷。這段經歷成為 2000 年代亞洲流行音樂的一段特殊插曲，讓人不禁回想起她曾經帶來的舞曲熱潮和背後不為人知的傳奇故事。