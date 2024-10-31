康芮颱風持續朝台灣東部逼近，目前它的眼牆已經開始碰觸東部陸地。而稍早台東多良車站也被拍到天空能看見陽光，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」更拍下台東市短暫無風雨的情況，直言「準備進入颱風眼」。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（31）日下午12點48分發出台東市上空短暫無風無雨的情況，「台東市即景，準備進入颱風眼，強颱康芮即將登陸台東！」
「台灣颱風論壇」也提到，綠島現在在颱風眼裡面，而且因為康芮颱風眼很大，綠島會足足在眼裡快一小時。目前北部風力8-10級，西部沿岸9-12級，風雨會持續，南部還未有顯著風雨，但登陸後轉西南風，風雨也會拉起來，呼籲民眾做好防颱準備。
此外，台東多良車站即時影像也在中午12點半看見天空出現陽光，奇景讓天氣粉專「用事實說颱風」也直呼：「颱風13:00-15:00即將登陸台東，多良車站即時影像出現陽光」。
氣象署稍早也補充，颱風眼大約在中午12點多已經碰觸到台東陸地，近中心的眼牆上午起已經在影響蘭嶼、綠島及近岸區域，而真正的颱風底層中心預計即將就要登陸，氣象署正密切觀察及比對周邊觀測資料確認中。
《NOWnews今日新聞》記者在台東成功鎮東北方的三仙台直擊，原先強風豪雨的情況，到了下午1時30分左右現場無風無雨，確實如同颱風中心通過一樣的景象。
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「台灣颱風論壇」也提到，綠島現在在颱風眼裡面，而且因為康芮颱風眼很大，綠島會足足在眼裡快一小時。目前北部風力8-10級，西部沿岸9-12級，風雨會持續，南部還未有顯著風雨，但登陸後轉西南風，風雨也會拉起來，呼籲民眾做好防颱準備。
此外，台東多良車站即時影像也在中午12點半看見天空出現陽光，奇景讓天氣粉專「用事實說颱風」也直呼：「颱風13:00-15:00即將登陸台東，多良車站即時影像出現陽光」。
氣象署稍早也補充，颱風眼大約在中午12點多已經碰觸到台東陸地，近中心的眼牆上午起已經在影響蘭嶼、綠島及近岸區域，而真正的颱風底層中心預計即將就要登陸，氣象署正密切觀察及比對周邊觀測資料確認中。
《NOWnews今日新聞》記者在台東成功鎮東北方的三仙台直擊，原先強風豪雨的情況，到了下午1時30分左右現場無風無雨，確實如同颱風中心通過一樣的景象。
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