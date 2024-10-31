香港天王劉德華來台開演唱會，卻遇到強颱康芮，主辦單位未取消，遭外界質疑，台北市長蔣萬安也說，會協調今（31）晚演唱會取消。中山大學藝術管理與創業研究所助理教授魏君穎緩頰，對台灣人來說，颱風的光臨是家常便飯，有人期待天降颱風假，但對演出團體來說，一次颱風可能就毀了大半年籌備的演出，停演難以重演，還須讓觀眾退票，之前的付出、票房的收入付諸流水，對財務多半艱困的表演團隊，可說是不可承受之重。
魏君穎2017年在《PAR表演藝術》就曾撰文，主辦單位可以投保「節目中斷險」，避免損失，國內大型產物保險公司如國泰、富邦、南山等保險公司皆有相關商品。
魏君穎說，作為節目主辦單位，面對颱風造成的停演，還需退票給觀眾，造成票房收入減少，連帶地導致製作成本無法回收，這當中，可能包括有前置的燈光、舞台、服裝等製作費用，或是邀演藝術家的機票、住宿等，均是已經付出的費用，主辦單位或演出團隊，在訂立合約時，都必須看清楚演出若因不可抗力因素情況下取消，相關的條文如何保障雙方的權益、分擔各自的損失。
魏君穎也提到，在國內演出團隊及節目多有接受文化部或國藝會補助的情況下，若遇上節目可能因颱風異動的情形，也最好提早向承辦窗口詢問是否會影響補助款的發放，以及如何辦理相關的行政流程。以國藝會補助的演出製作為例，一般而言，在符合補助及相關核銷規定的情況下，團隊並不會發生被扣款的情形。
至於「節目中斷險」或是天氣保險，則是類似農林漁牧業的天災保險概念，但魏君穎也說，儘管此保險商品在國內出現已有十多年之久，卻屬於冷門險種，保費相對高昂──視情況而定，保費占保額的百分之三至六不等。魏君穎說，因保費過高，投保的人並不多，不過像農林漁牧業投保，因有政府補助，農民負擔較低，建議政府是否能夠輔導、補助這塊？例如政府部分補助保費、讓團隊自付部分保費，也減輕負擔。
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魏君穎說，作為節目主辦單位，面對颱風造成的停演，還需退票給觀眾，造成票房收入減少，連帶地導致製作成本無法回收，這當中，可能包括有前置的燈光、舞台、服裝等製作費用，或是邀演藝術家的機票、住宿等，均是已經付出的費用，主辦單位或演出團隊，在訂立合約時，都必須看清楚演出若因不可抗力因素情況下取消，相關的條文如何保障雙方的權益、分擔各自的損失。
魏君穎也提到，在國內演出團隊及節目多有接受文化部或國藝會補助的情況下，若遇上節目可能因颱風異動的情形，也最好提早向承辦窗口詢問是否會影響補助款的發放，以及如何辦理相關的行政流程。以國藝會補助的演出製作為例，一般而言，在符合補助及相關核銷規定的情況下，團隊並不會發生被扣款的情形。
至於「節目中斷險」或是天氣保險，則是類似農林漁牧業的天災保險概念，但魏君穎也說，儘管此保險商品在國內出現已有十多年之久，卻屬於冷門險種，保費相對高昂──視情況而定，保費占保額的百分之三至六不等。魏君穎說，因保費過高，投保的人並不多，不過像農林漁牧業投保，因有政府補助，農民負擔較低，建議政府是否能夠輔導、補助這塊？例如政府部分補助保費、讓團隊自付部分保費，也減輕負擔。
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