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▲柔伊克拉維茲在最在版本《蝙蝠俠》中扮演貓女，對於演藝事業還很有衝勁，想要再拚。（圖／摘自IMDb）

▲查寧塔圖在《求救眨眨眼》飾演邪惡的富商，打破慣演英雄的戲路，然而和執導該片的女友柔伊克拉維茲，戲散情也散。（圖／摘自IMDb）

演員的感情特別豐富，假戲真做的情形屢見不鮮，但往往戲散情也散。最新版《蝙蝠俠》中的「貓女」柔伊克拉維茲，今夏在驚悚片《求救眨眨眼》展露編導才華，男友查寧塔圖也在片中扮演大反派、突破慣演正派英雄的戲路，票房雖然並不特別，評價倒還不差。想不到片子上映到現在還不滿3個月，查寧與柔伊已分手。根據報導明星與名流八卦的Us雜誌，兩人跑完該片宣傳後，更加了解彼此的歧異，認真思考後決定喊停。柔伊克拉維茲是著名樂手藍尼克拉維茲與《天才老爹》扮演家中2女兒的麗莎波奈特所生，《水行俠》傑森摩莫亞曾是她的繼父，在好萊塢擁有廣大的人脈，也向來性格獨立、對於自己的事業相當看重。她和查寧雖然各自有過一段失敗的婚姻、都不急著很快再走入進去，但查寧是個居家男性、與女兒的感情極好，對於另一半的要求可能也要有很大比例放在家庭生活的經營，柔伊卻還想再拚事業，彼此想要的明顯不一樣。Us雜誌報導，儘管柔伊和查寧在宣傳《求救眨眨眼》時，都不吝稱讚對方，該片確實也是將他們兩個拉在一起的重要關鍵，可是他們除了對藝術、特別是電影的熱愛外，性格並不相同，共同點不多，在宣傳結束後，就要思考是否結婚，然後在籌備婚事的過程，才知道很多的不同，不是光靠愛情就能克服，分手也許是對彼此更好的選擇。