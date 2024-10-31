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▲倪暄說自己發燒到「快死掉了」，在颱風前夕奔醫院急診。（圖／倪暄IG）

▲倪暄外型甜美身材火辣，曾是樂天啦啦隊成員。（圖／倪暄IG）

正妹倪暄過去曾是樂天啦啦隊「Rakuten Girls」的一員，更曾被封為「最美啦啦隊員」，卻因捲入劈腿風波，重創好形象，在去年離開啦啦隊。昨（30）日康芮颱風來襲前夕，倪暄突然在IG限時動態發文，貼出照片說自己「燒到快死掉了」，她強忍身體不適到醫院急診，卻因為藥物過敏關係只能吃普拿疼，讓她超級崩潰。倪暄昨日發文，表示因為發燒關係身體非常不舒服，有燒到「快死掉」的感覺，她說自己用盡所有力氣才到醫院掛急診，卻因為藥物過敏的關係，只能吃普拿疼。倪暄還拍下自己打點滴躺病床的照片，讓粉絲相當心疼。倪暄雖然退出啦啦隊，但依舊有粉絲支持，IG還有34萬人追蹤。轉型成網紅模特兒的她，平常還會接業配、商演，也經常發文跟粉絲分享日常生活。3天前倪暄就PO出自己受品牌邀約走秀的照片，只見她燙了爆炸頭，搭配復古妝容氣場十足，粉絲看了更大讚：「還以為志玲姐姐復出了」。回顧倪暄劈腿風波，2022年11月，一名自稱是倪暄前男友的男子爆料，倪暄在和他交往期間還跟樂天桃猿球員陳晨威有親密往來，重創倪暄形象。隔年1月倪暄合約到期後沒再跟球團續約，直接退役，她坦言自己一度陷入低潮，身高165公分的她暴瘦到只剩43公斤，後來倪暄才重新振作起來，今年4月更現身天母棒球場擔任開球嘉賓，在哪跌倒就從哪站起來，展現驚人毅力。