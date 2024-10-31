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▲康芮颱風在13:40從台東縣成功鎮登陸，其颱風眼已在台灣東部上空。（圖／中央氣象署）

▲台東縣臨海的成功鎮目前也已經進入颱風眼範圍，民眾也趁著無風雨的時刻稍稍外出。（圖／記者嚴俊強攝）

▲成功鎮已經進入颱風眼範圍，記者目擊現場無風雨的奇景。（圖／記者嚴俊強攝）

▲台東縣成功鎮居民趁著無風無雨之際，盡快移動。（圖／記者嚴俊強攝）

康芮颱風已經在今（31）日下午13點40分從台東縣成功鎮登陸，其颱風眼已在台灣東部上空，《NOWnews今日新聞》記者也在現場直擊，台東縣成功鎮進入康芮巨大的颱風眼之後短暫出現無風無雨的奇景。強颱康芮的颱風眼目前已經在台東上空，而首當其衝的台東縣臨海的成功鎮目前也已經進入颱風眼範圍，鎮上一度出現無風無雨的奇景，更有阿伯騎著機車外出，民眾也趁著無風雨的時間點盡速移動到目的地。