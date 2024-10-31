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強颱康芮來襲，賴清德總統31日上午9時也親赴中央災害應變中心坐鎮，聽取各縣市防災準備後，肯定這次各縣市防災準備比過去凱米、山陀兒颱風還要更進步。不過上次山陀兒颱風來襲，賴清德對於花蓮縣長徐榛蔚提供的撤村人數資料有疑問，6度跳針確認人數，質疑花蓮縣未確實掌握狀況，當時引發爭議。而這次賴清德聽到花蓮撤離人數後，向徐榛蔚表示「聽完簡報得知已經撤離三千多人，居民除了依親，也完全給予收容地方，這是非常好的事情」。賴清德先前因山坨兒颱風來襲前往中央災害應變中心與各縣市首長開連線會議，卻因花蓮撤離人數統計中央與地方呈現落差，6度質問縣長徐榛蔚，場面相當尷尬；不過事後證明縣府給出的數字才是正確的，讓藍委砲轟賴清德是「暴走立威」。賴清德此次再度與各縣市首長連線，他表示自己與新北、宜蘭、花蓮、台東、屏東及高雄六縣市連線，可以看得出每個縣市災防中心，縣市首長跟縣市政府都把應變災害當作第一要務，把人民生命財產安全都放在首位，也肯定這次颱風準備比颱風山陀兒、凱米有幾項進步。而花蓮縣部分，賴清德向徐榛蔚、縣府團隊表達感謝，強調這幾次颱風花蓮都首當其衝，大家特別辛苦，「聽完簡報得知已經撤離三千多人，居民除了依親，也完全給予收容地方，這是非常好的事情」。