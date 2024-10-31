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康芮颱風為台灣帶來強勁風雨，一輛小貨車今（31）日中午12時許，行經霧社往合歡山的台14甲線0.1K處，，遭瞬間強風吹倒的路樹壓到，坐在副駕駛座的女乘客被砸中當場失去生命徵象，駕駛則受到輕傷，消防救護人員緊急將傷者救出送醫急救。目前埔里工務段公告下午2點起台14甲線0K起到大禹嶺路段封閉，全線只出不進。中台灣今天吹起10到14級的瞬間強風，南投縣消防局獲報，中午近12點左右，一輛行經台14甲線0.1K處的小貨車，被突然倒塌的路樹壓上，砸下的位置正好在副駕駛座，女乘客當場失去呼吸心跳，駕駛則受有輕傷。警消緊急派仁愛、埔里消防分隊人車救援，先將倒塌路樹移除，後續將傷者救出，命危的女乘客疑似是女性移工，緊急送往台中榮總埔里分院急救中。據了解，該名小貨車駕駛平時住清境地區，在廬山開設商店做生意，由於颱風因素，今天上午暫停生意，整理閉店後要回清境躲颱風，不料開車從廬山回清境的路上就遇劫。