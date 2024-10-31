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▲網友錄下婁峻碩直播中和女友焦凡凡的甜蜜片段，稱讚她是寵妻魔人。（圖／婁峻碩 IG）

▲婁峻碩說自己才是被女友焦凡凡寵的那一方。（圖／婁峻碩 Threads）

藝人婁峻碩和焦凡凡認識僅3天便火速交往，如今已在一起8年，依然感情甜蜜，被視為演藝圈中的模範情侶之一。近日有粉絲分享了他的直播片段，誇他根本是「寵妻魔人」，卻釣出婁峻碩否認，沒想到下一句竟是：「我才是被寵的那個」，還透露女友幫他準備食物等等，放閃程度更甚。粉絲錄下的直播片段中，焦凡凡正貼心為婁峻碩準備晚餐，雖然她本人並未入鏡，但兩人開心對話不斷。婁峻碩誇讚她煮飯很快，雖然餐點擺盤平實，但是吃起來很好吃。不少粉絲看見直播後，直呼婁峻碩對焦凡凡的溫柔體貼讓人羨慕，稱讚他是「寵妻魔人」，對女友講話很溫柔，還會露出甜蜜的笑容，但婁峻碩對此澄清：「我最近控制飲食，凡凡幾乎每餐都幫我備餐，我才是被寵的呀！」不把女友的付出當作理所當然，還滿口稱讚，讓粉絲又再次被小倆口的甜蜜融化！而兩人的婚禮安排也是粉絲們關心的焦點之一，婁峻碩9月時曾透露，預計在明年春天舉行簡單溫馨的婚宴，僅邀請雙方至親出席。他解釋說因為挑的教堂空間不大，總共差不多就40位左右，主要是雙方家人就滿了，所以沒有額外邀請朋友，他們的婚紗拍攝也在計劃中。