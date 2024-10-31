康芮強颱即將登陸，台北、高雄地區本週末的演唱會都受影響，五月天、Energy等人的家族演唱會《2024 Just Love It ! 一路向東》、PRIMROSE的記者會通通延期，首度來台Stray Kids也跟進「延後一天」開唱，目前只有劉德華決定如期舉辦小巨蛋演唱會。有的歌迷堅持「安全第一」力挺主辦，部分粉絲則希望「不要取消」，還有已抵台的海外歌迷笑喊要把多出來的時間拿來遊台，不同意見聲浪如潮。
Stray Kids是「JYP娛樂」旗下目前最夯的男團，出道6年多，今年11月是第一次來台，更選在高雄世運主場館開唱，高人氣可想而知，但首趟寶島行卻碰上康芮颱風攪局，隨著高雄市今（31）日停班停課，一政策打亂所有幕後工作進度，主辦單位「Live Nation Taiwan」宣布11月2日的演唱會，決定延期一天舉辦。
主辦單位表示：「在經多方討論評估安全考量及舞台搭建作業，不得不在此宣布於2024年11月2日舉辦的Stray Kids World Tour <dominATE KAOHSIUNG>演出將延後一天，改至2024年11月3日晚上6點於原場館舉行，造成不便請大家見諒。為了保證藝人安全完成演出，我們也將充分準備好應對方案，感謝粉絲們的理解與配合。」他們也考量到有歌迷的車票、航班、住宿受影響，開放不克參與者退款退票。
其實目前高雄部分地區風雨較小、地面偏乾，對於主辦單位堅持延期演唱會，粉絲接受《NOWnews今日新聞》訪問淡定並提出3觀點說：「確保舞台搭建工程能完善、確保藝人抵達台灣的安全度、不是取消也不是無限期延期，是順延一天，他們可能喬開很多後面的行程了。」坦言能理解並覺得主辦「算很用心了」。
不過仍有海內外的粉絲提出已訂好的高鐵票、機票、住宿，這些負擔誰負責？討論十分熱烈。目前已有許多海外粉絲提早抵達台灣，在看到Stray Kids演唱會延期的公告後，沒有生氣反而抱持感恩心態，表示已延長住宿時間，要把多出來的天數吃吃喝喝「用來享受台灣」，相當樂觀。
《NOWnews今日新聞》詢問主辦單位「Live Nation Taiwan」關於藝人團隊抵台進度與其他的影響、損失，主辦不便回應。
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主辦單位表示：「在經多方討論評估安全考量及舞台搭建作業，不得不在此宣布於2024年11月2日舉辦的Stray Kids World Tour <dominATE KAOHSIUNG>演出將延後一天，改至2024年11月3日晚上6點於原場館舉行，造成不便請大家見諒。為了保證藝人安全完成演出，我們也將充分準備好應對方案，感謝粉絲們的理解與配合。」他們也考量到有歌迷的車票、航班、住宿受影響，開放不克參與者退款退票。
其實目前高雄部分地區風雨較小、地面偏乾，對於主辦單位堅持延期演唱會，粉絲接受《NOWnews今日新聞》訪問淡定並提出3觀點說：「確保舞台搭建工程能完善、確保藝人抵達台灣的安全度、不是取消也不是無限期延期，是順延一天，他們可能喬開很多後面的行程了。」坦言能理解並覺得主辦「算很用心了」。
不過仍有海內外的粉絲提出已訂好的高鐵票、機票、住宿，這些負擔誰負責？討論十分熱烈。目前已有許多海外粉絲提早抵達台灣，在看到Stray Kids演唱會延期的公告後，沒有生氣反而抱持感恩心態，表示已延長住宿時間，要把多出來的天數吃吃喝喝「用來享受台灣」，相當樂觀。
《NOWnews今日新聞》詢問主辦單位「Live Nation Taiwan」關於藝人團隊抵台進度與其他的影響、損失，主辦不便回應。
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