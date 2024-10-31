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▲Stray Kids的高雄演唱會延期一天舉辦。（圖／Live Nation Taiwan IG）

▲粉絲分享目前高雄部分地區的氣候算穩定，但安全仍有疑慮，認為停止舞台搭建是明智做法。（圖／讀者提供）