我是廣告 請繼續往下閱讀

▲在GD公開的影片中，背景疑似在拍攝MV的攝影棚背景。（圖／fanplusonedotcom IG）

▲GD在直播中演唱新歌〈POWER〉，瞬間湧入16萬人觀看。（圖／GD IG）

▲GD準備強勢回歸歌壇，令許多歌迷興奮不己。（圖／GD IG）

南韓天團BIGBANG隊長「GD」（G-Dragon，權志龍），睽違7年將以Solo歌手身分重返歌壇，昨（30）日他驚喜在IG公開1則神祕影片，預告回歸在即，接著又驚喜開啟了2分多鐘的直播，讓粉絲搶先聽新歌，直播間瞬間湧入16萬名粉絲在線觀看，相當驚人。GD先是公開了1則神祕片段，在載入畫面結束後，畫面切換到滿是圖標的電腦畫面，接著點擊螢幕上寫有「ON」字樣的紅色按鈕後，背景音樂播放了GD在節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》預告中公開的新歌，背後還出現疑似在拍攝MV的攝影棚背景，貼文曝光後讓整個KPOP圈都相當期待。接著GD深夜又在IG驚喜開直播，首次公開新歌〈POWER〉全曲，直播中他在錄音室裡熱情演唱，以一貫的嘻哈風格和隨性自由的姿態展現魅力，短短2分鐘的直播立刻湧入16萬人搶聽。而在直播尾聲，GD也宣布〈POWER〉將於今日下午6點（台灣時間下午5點）於各大線上音樂平台上線。消息曝光後，不少粉絲紛紛興奮直呼：「新歌超讚」、「直播才幾秒鐘那個人數真的有夠誇張」、「他能回歸真是太好了 」、「瘋掉，歌感覺好炸」、「我的青春回來了！」