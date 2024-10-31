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洛杉磯道奇隊在今（31）日於世界大賽第5戰以7：6擊敗紐約洋基，系列賽4勝1敗奪冠。洋基隊這一場比賽一度以5：0領先，一度勝券在握，然而5局上半的連續守備失誤，卻讓他們跌落谷底，錯失在這個系列賽拿下自2009年以來首冠的機會。賽後總教練Aaron Boone情緒低落，也直言自己未來會不斷地為此刻而黯然神傷。前4局打完，洋基體育場氣氛一片大好，但第5局主場軍連續發生失誤，Gerrit Cole兩出局後一次補位不確實，導致道奇隊攻勢一發不可收拾，一口氣打回5分扳平，雙方氣勢也就此逆轉，最終客隊靠著8局的2支高飛犧牲打逆轉，帶走冠軍。Boone賽後先就自己造成記者會的延誤向記者們道歉，談到世界大賽失利，他失望地說：「這次季後賽和世界大賽，我們團隊一直在緊密合作，」他神情疲憊地表示，「我們都為彼此敞開心胸，所以對我們來說，現在是一個非常艱難的時刻。」「正如我在團隊面前所說的那樣，我現在非常受傷，而且我的餘生都會為此黯然神傷。」洋基主帥透露，賽後洋基全隊心都碎了。但他仍然很有風度的恭賀道奇隊，拿下隊史自2020以來的首冠。「我想祝賀道奇隊和Dave（Roberts）贏得勝利。他們是這個系列賽中表現更好的球隊，但這並沒有降低我對於我們這支球隊的自豪感。」直到最後都對於洋基團隊今年的努力表達肯定。根據美國媒體《LA Sports Report》報導，Dave Roberts賽後在球場通道擁抱並安慰了Aaron Boone，兩人英雄惜英雄，成為這個系列賽最動人的一幕。