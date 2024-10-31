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▲康芮颱風下午2時中心位置在北緯 23.1 度，東經 121.3 度，近中心最大風速每秒51公尺。（圖／氣象署提供）

▲來自英國的追風人雷諾茲在台東成功漁港守候，並表示颱風康芮風力十分驚人。（圖／記者嚴俊強攝）

▲下午1時左右，成功測站更飆出「最大風力6級、最大陣風15級」。採訪團隊當時在三仙台。（圖／記者嚴俊強攝）

▲康芮颱風登陸前幾分鐘，成功鎮市區幾乎無風無雨。（圖／記者嚴俊強攝）

今年第21號颱風康芮（國際命名：KONG-REY）今（31）下午1時40分在台東縣成功鎮登陸，《NOWnews今日新聞》採訪團隊前進康芮颱風中心，在成功漁港捕獲英國追風人雷諾茲（James Reynolds），也全程直擊康芮颱風登陸前後的風力變化，從登陸前40分鐘最大陣風達15級，至登陸前2分鐘，成功市區無風無雨，但平靜過後，約下午2時許，最大陣風又飆到13級，完整記錄康芮登陸風力變化。中央氣象署今（31）午2時發布的海上陸上颱風警報資料顯示，康芮颱風中心位置在北緯 23.1 度，東經 121.3 度，以每小時29公里速度，向西北進行。中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒 63 公尺，七級風平均暴風半徑 320 公里，十級風平均暴風半徑 150 公里。《NOWnews今日新聞》康芮颱風採訪團隊前進台東縣成功鎮，上午11時左右，在成功漁港遇上知名追風人雷諾茲。他受訪說，自己超愛颱風，只要台灣一有颱風，他就會從日本東京飛來，專程紀錄颱風。雷諾茲說，今天是萬聖節，台灣很少在萬聖節的時後還會有颱風來襲，所以這算是一個非典型的颱風，這個颱風很紮實，風會很大。根據氣象署風力觀測資料，今上午11時，成功測站「最大風力8級、最大陣風13級」。記者直擊，當下雨幾乎呈現平行吹來，路樹搖晃十分恐怖。到了中午12時許，成功加油站附近風勢更加猛烈，成功測站「最大風力10級、最大陣風14級」。下午1時左右，成功測站更飆出「最大風力6級、最大陣風15級」。當時，記者人在三仙台現場，大浪將海邊的定置漁網全捲上岸，漁民損失慘重。不過，神奇的是，突然的狂風約莫在1時35分左右陷入平靜，成功市區突然風雨變小，幾乎可說是無風無雨，不過，天空黑壓壓的一大團，仍提醒著現在是颱風天，不可輕忽。隨後，氣象署也發布，康芮颱風在1時40分於台東成功鎮登陸。記者約莫在下午2時驅車返回台東市區，此時風雨又加劇。根據氣象署成功測站資料顯示，「最大風力11級、最大陣風13級」。《NOWnews今日新聞》完整記錄下康芮颱風登陸前後風雨變化。