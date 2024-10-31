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康芮颱風挾帶強大風雨襲台，今（31）日全台停班停課，原先舉行的各項活動紛紛取消，唯獨在台北小巨蛋舉辦的劉德華演唱會，主辦單位仍宣布照常舉辦，引發討論。ICU醫師陳志金在粉專質疑，「我們承擔得起這個風險嗎？」如果有個萬一對觀眾的影響如何？劉德華在小巨蛋辦演唱會，眾多粉絲期待，但面對強颱來襲，全台宣布停班停課的當下，演唱會並沒有取消，而是如期舉行。台北市今一度測得10級風力，文湖線、淡水信義線宣布停駛。陳志金在粉專表示，觀眾得自行判斷風險、決定要不要參加，路途上的一切風險也是要自己承擔的，無法求償、也無法怪別人。陳志金不禁好奇主辦單位的決定是什麼考量，大家當然是期待無風無雨，這樣大家都賺到、圓滿落幕，但他不禁要問，「我們承擔得起這個風險嗎？」如果有個萬一對觀眾的影響如何？對華仔的形象影響如何？陳志金強調，觀眾其實是來自全台各地，路途的風險大小不一，很難保證不會有那些想賭一把的觀眾！他質疑，風險承擔，就讓觀眾各自負責？最後，陳志金笑稱，這對大多數的人來說決定很簡單，就是取消、不去，「因為我們沒有票。」