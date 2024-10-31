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才剛揮別颱風潭美帶給呂宋島的巨大洪災，颱風康芮再度襲擊當地，造成菲律賓死亡人數超過150人。台灣政府繼29日捐贈500噸白米予菲律賓後，今（31）日又捐贈15萬美元，期盼幫助菲國颱風災民重建家園。捐贈儀式在中華民國駐菲律賓代表處舉行，駐菲代表周民淦代表台灣政府捐出支票，由馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席兼駐台代表葛若菲（Cheloy E.Velicaria-Garafil）代表菲方接受。駐菲代表盼菲律賓颱風災民能早日重建家園、恢復正常生活。他也提到，颱風康芮也在台灣東部登陸，艱難時刻提醒大家團結互助的重要性，台灣將是菲律賓真正的朋友與可靠的夥伴。葛若菲致詞時感謝來自台灣的關懷，並稱台灣在自身也面臨康芮侵襲之際，仍不忘向菲律賓伸出援手，尤其令人感動。她說，馬尼拉經濟文化辦事處將把這筆捐款移交給菲律賓社會福利及發展部（DSWD），協助災民重建家園。